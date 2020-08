Se billedserie Børnene i Roskilde skoler skal højst være samlet i én klasse ad gangen. Foto: Jan Partoft

Send til din ven. X Artiklen: 1.600 små elever i gang- Skolerne styrer selv Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

1.600 små elever i gang- Skolerne styrer selv

Roskilde Avis - 09. august 2020 kl. 02:41 Af Foto: Jan Partoft Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Den enkelte skole styrer i vidt omfang selv, hvordan hverdagen skal foregå med pauser og frikvarterer i forhold tilcorona-faren. Flere steder er det tæt på sædvanlig drift, hvor en klasse normalt bliver den største enhed., fortæller Roskildes skoleformand Jette Henning (S), før kommunens skoler åbner mandag.

I år møder 1.600 små elever frem i de to mindste årgange for 0. og 1. klasse. De er fordelt på 812 elever, der skal begynde i 0. klasse og 798 elever, der skal begynde i 1. klasse. Mandag starter også alle de øvrige elever i Roskildes skoler.

Sundhedsstyrelsen har sammen med Undervisningsministeriet lavet nye retningslinjer og sundhedsfaglige anbefalinger, som alle skoler skal følge og er bekendt med.

På skolerne bliver der ikke længere 'nødundervisning', så eleverne får hele pakken af fag. Ifølge de nye retningslinjer, skal både børn, unge og voksne begrænse antallet af kontakter og så vidt muligt holde minimum en meters afstand til andre.

Hygiejne og hoste

Eleverne skal fortsat følge anbefalingerne om hygiejne, hoste og nyse i ærmet, holde afstand - mindst 1 meter - når de opholder sig samme sted som andre klasser eller hold på for eksempel fællesarealer).

Men man kan lokalt fravige den generelle anbefaling om en meters afstand inden for klassen/holdet for at kunne leve op til de almindelige regler for undervisningen.

Dermed kommer dagligdagen i skolen tættere på, hvad elever og medarbejdere var vant til før coronaen.

inden Covid-19.

Lokal modtagelse

Hver skole har planlagt modtagelse af de nye elever og deres forældre, som i år også er tilrettelagt under hensyn til de gældende retningslinjer og anbefalinger fra sundhedsmyndighederne.

- På alle skoler sørger vi for at tage godt imod alle elever. Der er ikke en central plan for modtagelse, men som det også har været tidligere år, er der lokale forskelle og traditioner for første skoledag, fortæller Jette Henning.

- Lokalt skal skolerne også vurdere, hvordan genåbningen bedst kan gennemføres, så man lever op til afstandskrav og begrænsning af antal kontakter samt hygiejnekrav. Heldigvis ser vejret jo ud til at blive godt til udendørs modtagelse, som passer rigtig fint med at kunne overholde anbefalingerne.

Færre forældre

Alle Roskildes skoler arbejder stadig ud fra et forsigtighedsprincip om at begrænse antallet af kontakter. Så der henstilles også til, at forældre ikke kommer på skolen i samme omfang som før.

- Selvfølgelig kan der være individuelle hensyn, hvor nogle børn har behov for, at deres forældre er tættere på i afleveringssituation eller andet, og det findes der lokale løsninger på. Retningslinjerne gør det muligt, at forældre kan komme på skolen, når det er vigtigt og nødvendigt.

Rengøringen bliver fortsat grundigere end før corona, men der bliver ikke længere en ekstra daglig rengøring, som på et tidspunkt var et krav ift. retningslinjer, men ikke er det længere.

Få elever til hver klasse

Eleverne skal så vidt muligt stadig være i de samme lokaler, men de må godt bruge faglokaler mv. - da de nu skal modtage undervisning med udgangspunkt i den almindelige lovgivning. Her det også den enkelte skole, som tilrettelægger efter de nødvendige forholdsregler, når en klasse skal fordeles i flere rum..

En vigtig hovedregel er, at hver klasse undervises af så få lærere som muligt.

- Nu har vi nået så gode resultater med at begrænse sygdommen i vore skoler, og derfor er det vigtigt at holde fast i alle de nødvendig forholdsregler. Vi har hverken tid eller lyst til en ny nedlukning af undervisningen, fremhæver Jette Henning.