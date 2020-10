1.600 nye boliger i lille by

De to roskildensere Ole Møller (tv.) og Hans-Bo Hyldig står bag det store boligbyggeri i Hedehusene.

Når der i de kommende år skal opføres et kæmpemæssigt byggeri med 1.600 boliger ved Hedehusene, er det to Roskilde-folk, som står bag.

Hans-Bo Hyldig fra Svogerslev ejer FB Gruppen, der skal bygge de nye boliger, mens kommunens tidligere tekniske direktør Ole Møller er chef for byudviklingsselskabet 'Nærheden', der står for opførelsen.

'Nærheden' opføres i det gamle industriområde syd for Hedehusene station, hvor der tidligere var en fabrik med spændbeton og et gammelt teglværk. Her er der allerede opført 200 boliger, mens yderligere 550 er på vej. I alt skal der være henved 3.000 boliger med plads til ca. 7.000 beboere.