14-årige overfaldt ung mand

Men det var ikke det eneste, de to havde på samvittigheden. Kort forinden havde de forsøgt at stjæle en knallert, der var parkeret på Trekroner Centervej. Da et vidne havde forsøgt at stoppe dem, kastede de ting efter ham. De to drenge blev efterfølgende tilbageholdt af politiet. De blev ikke sigtet for røveri, da de kun er 14 år. Til gengæld er de sociale myndigheder nu på sagen.