Se billedserie Den 14-årige forfatter Liv Lassen læste op på Viby Skole sammen med sin lærer, Anne Klein.

14-årig forfatter og hendes lærer til læsedag

Roskilde Avis - 11. september 2020 kl. 09:10 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Tirsdag 8. september besøgte forfatter, Anne Klein fra Viby og hendes fjortenårige elev, Liv Lasse fra Sommerskriveskolen for unge i Lejre Viby Skoles Ørsted afdeling. Anledningen var FN's internationale læsedag - Den Kæmpestore Læsedag - som Viby Skole traditionen tro bakker op om.

Læselyst med Liv Anne Klein og Liv Larsen var inviteret til at læse i skolens hyggelige højtlæsningshjørne i det nyindrettede bibliotek, hvor de på skift læste op af deres tekster.

Liv Lassen, der netop har debuteret i Sommerskriveskolen i Lejres lille antologi "14 16 17", læste op af sin novelle "En anderledes verden". Historien levede i høj grad op til titlen, idet den blandt andet handler om en minirotte, der bor i skægget hos en mystisk mand.

- Det var en rigtig sjov oplevelse at læse højt, og i løbet af dagen blev jeg bedre og bedre til at læse min historie. Jeg kunne godt tænke mig at læse op for børn igen en anden gang, fortæller Liv Lassen.

Hyggelig uhygge Anne Klein, der tidligere har været lærer på Viby Skole, læste bl.a. højt af novellen, "Krokodillen" fra sin novellesamling "Spejlvendt". Den handler om en temmelig tosset veninde, der kommer på besøg med en krokodille under armen.

- Jeg var en lille smule nervøs for at novellerne ville være for uhyggelige for eleverne, men det kunne jeg godt have sparret mig, for de så ud til at nyde de uhyggelige historier, siger hun.

En af Anne Kleins forfatterkollegaer, Rita Schmidt Sørensen havde været så venlig at give Anne højtlæsningsbogen "Katten, der ville være en fugl", så hun kunne læse den for de mindste klasser, og bogen passede tydeligvis bedre end krokodillehistorien.

I løbet af læsedagen nåede Liv og Anne at læse højt for mere end hundrede elever fra 0. - 5. klasse fordelt over syv klasser. Der var stor spørgelyst hos eleverne, der især var benovede over, at det er muligt at være forfatter, når man kun er 14 år.