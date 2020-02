12 nye almene boliger på Solvænget

Boligselskabet Sjælland er ved at få bygget 12 nye almene boliger på Solvænget, der er fordelt i fire huse. Byggeriet er kommet så langt at der har været rejsegilde.

Boligselskabet Sjælland forventer, at de nye boliger kan tages i brug til september. I april bliver det muligt for boligsøgende på ventelisten at tilføje de nye boliger til sin venteliste via boligselskabets hjemmeside.