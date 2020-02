10 år med Roskilde Bodega Jeanne Lorentzen blev fejret med manér på Holbækvejs brune værtshus

Der var tæt pakket både inde og ude, da Jeanne Lorentzen fejrede sine første 10 år på Roskilde Bodega.

Roskilde Avis - 28. februar 2020 kl. 10:52 Af Tomas Skov Foto: Bennie Hansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det var et sandt tilløbsstykke på Holbækvej, da Jeanne Lorentzen fejrede sine første 10 år bag disken på Roskilde Bodega tirsdag 18. februar.

Stamkunder og andre glade gæster strømmede til, da værtshusholderen inviterede til reception med gratis øl, vin, vand og sandwiches fra kl. 15-18 - og festen fortsatte naturligvis derefter.

- Det er jo fantastisk, at der er så mange, der har lyst til at fejre én, siger en glad Jeanne Lorentzen, der blev behørigt begravet i blomster og gaver.

Så længe det er sjovt

De første 10 år på netværkscentralen på Holbækvej er strøget afsted med masser af sjove stunder, og Jeanne har da heller ingen planer om at lave om på sit arbejdsliv.

- Det kan blive 10 eller 20 år mere - jeg ved det ikke. Så længe, jeg er glad for at være her, så bliver jeg ved. Men den dag jeg føler, at jeg ikke kan give mere, så er det slut, fastslår jubilaren.

Tak til baglandet

Hun er dog ikke blind for, at det også er hårdt arbejde at holde et af de sidste brune værtshuse i Roskilde kørende.

- Selvfølgelig har det været ti hårde år, og jeg ville ikke have kunnet gøre det uden mit bagland. Man kan ikke klare det hele alene, og jeg er så taknemmelig for min kæreste, min familie og mit stabile personale. Og mine venner er der også stadig, selv om jeg ikke kan se dem så tit, siger Jeanne Lorentzen, som absolut ikke har planer om at pille ved rygepolitikken på Roskilde Bodega.

- Det er vigtigt for mig, at det er et brunt værtshus, for det er for mig en del af den danske kultur, siger hun.