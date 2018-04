Se billedserie Roskildes fagforeninger og røde partier samles igen til 1. maj på Hestetorvet.

1. maj på Hestetorvet - samling efter morgenmøderne

Roskilde Avis - 29. april 2018 kl. 12:21 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Traditionen tro samles hele Roskildes arbejderbevægelse til 1. maj på Hestetorvet fra klokken 13, efter en march med fanerne gennem hovedgaden fra Stændertorvet klokken 12.45.

Inden da har en række forskellige fagforeninger og de røde partier holdt deres egne møder fra tidlig morgen rundt om i byen.

Årets 1. maj bliver selvfølgelig præget af, at forhandlingerne om nye overenskomster for hundredetusinder af offentligt ansatte er inde i en afgørende fase, hvor ingen endnu ved, om det ender i en aftale, en storkonflikt eller et mæglingsforslag, som der skal stemmes om.

Hovedtaleren på Hestetorvet bliver den nye formand for Region Sjælland Heino Knudsen (S).

- Han blev valgt, da vi planlagde 1. maj-mødet, fordi det nye flertal i regionen med ham i spidsen har besluttet at genåbne en skadestue med læger hele døgnet på Roskilde Sygehus, fortæller Roskildes LO-formand Bo Viktor.

Siden er Heino Knudsen også kommet i skudlinjen, fordi han er offentlig arbejdsgiver for mange ansatte. Deres organisationer forhandler fortsat for at få nye overenskomster med en trussel om både strejke eller stor lockout, hvis der ikke kommer et resultat eller en mæglingsskitse, som kan vedtages.

Den næste taler bliver Roskildes nye lærerformand Tina Svarre Hasselager, der for kort tid siden afløste Peter Hansen og dermed er landet midt i en tilstundende konflikt. Her har lærerne meget på spil for at få en rigtig overenskomst fremfor at skulle arbejde efter en lov, som Folketinget sidst tvang dem til med et indgreb i 2013.

Endelig skal Bo Viktor også tale som formand for de over 10.000 medlemmer i Roskilde-områdets LO-fagforeninger.

