25 stærke mænd og kvinder fra Danmark og Sverige dyster lørdag om at blive Rokildes Stærkeste. Fotos: Roskilde Atlet Klub

Stærkest i byen: Flyt en lastvogn

Lørdag 8. august kl. 10-16 afvikler Roskilde Atlet Klub for sjette gang stærkmandsstævnet 'Roskildes Stærkeste' for alle motionister med hang til at løfte eller trække ekstremt tunge ting.