Mr. Hobro besøgte Roskilde

Se billedserie Jens Hammer Sørensen fortalte anekdoter fra et historisk fodboldeventyr med Hobro IK, der fik fem sæsoner i Superligaen.

Roskilde Avis Sport - 08. september 2020 kl. 10:11 Af Tekst og foto: Tomas Skov Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Vi skal have det bedste træningsmiljø. Nogle spillere forsvinder til andre klubber - men de skal vide, at deres moderklub er Roskilde Boldklub, sagde bestyrelsesmedlem Tom Rasmussen under sit oplæg torsdag aften 3. september i Spar Nord Lounge.

Tom Rasmussen kunne samtidig konstatere, at den gamle boldklubs miljø tilsyneladende frembringer talenter i en sådan grad, at unge spillere på det seneste er skibet videre til kontrakter i fx OB, Vejle og FC København.

FC Roskilde skal nu vænne sig til en sæson i 2. division, og RB 1906 skal både skabe rammer for elitefodbold for både drenge og piger - og samtidig sikre bredden.

- Roskilde skal være en fodboldby, understregede Tom Rasmussen, inden han gav ordet til aftenens egentlige trækplaster.

Umuligt forboldeventyr Dette var det første netværksmøde i Roskilde Boldklub-regi, efter klubben overtog eliteungdommen fra FC Roskilde, og omkring 50 deltagere havde fundet vej til loungen, hvor aftenens hovedperson var 'Mr. Hobro' alias Jens Hammer Sørensen.

Sportsdirektøren var inviteret for at fortælle om den lille klubs nærmest naturstridige fodboldeventyr i Danmarks bedste række.

Hobro IK rykkede op i Superligaen i 2014 med sit hold af halvtidsprofessionelle og debuterede med først at slå Brøndby IF med 2-0, og weekenden efter tage fra Parken med en 3-0 sejr over FC København.

Herefter var lilleputten ved Mariager Fjord hele fodbold-Danmarks darling, og byen med 11.500 indbyggere fortsatte i Superligaen i fem sæsoner. Resten er historie, og den øste Jens Hammer Sørensen beredvilligt af under sit besøg i Roskilde.

Saml ungdommen Opskriften i Hobro IK har været en insisteren på en familiekultur, hvor alle hjælper til, og hvor man dyrker nærvær og sammenhold. På den baggrund er det lykkedes klubben, og ham som træner, at få forholdsvis beskedne talenter til at skinne.

- De næstbedste overgår tit de bedste. Vi har lavet et førstehold af affald alle mulige steder fra, sagde Jens Hammer Sørensen, der kommer til faget med en baggrund som skolelærer.

Han insisterer dels på, at spillerne så vidt muligt skal bo i Hobro, hvilket kan være en udfordring for en ung mand med penge på lommen, men også at de har en hverdag i klubben fra kl. 8:30 til 16.

Udover fodboldtræning går de mange timer med 'pretraining', samtaler, video og konditionstræning. Men Jens Hammer Sørensen havde også et direkte råd til Roskildes to nu konkurrerende fodboldklubber i 2. division.

- Saml ungdommen ét sted, anbefalede 'Mr. Hobro' til forsamlingen i Spar Nord Lounge.