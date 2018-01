Se billedserie Magnussen, Garcia og Rockenfeller kører i nummer 3, når det går løs til 24-timers løbet i den sidste weekend i januar.(Foto: Richard Prince)

Magnussen klar til kampen om Rolex-uret

I den overståede weekend gjorde Jan Magnussen og hans team hos Corvette Racing sig klare til dette års 24-timers løb på Daytona International Speedway, der køres i weekenden 27.-28. januar.

- Roar Before The Rolex 24 har givet os en mulighed for at efterprøve noget af det, vi lærte sidste år, sagde Jan Magnussen efter løbet.

- 2017 var ret åbenlyst en succesfuld sæson for os, men det var bestemt ikke nemt at vinde mesterskabet, for alt for ofte manglede vi den sidste lille bid for at vinde.

- Det er dét, vi har haft fokus på de seneste tre dage, og alt i alt er det gået godt. Sammenlignet med konkurrenterne synes jeg vi ligger, hvor vi skal ligge for at have en chance for sejr, lyder det fra Jan Magnussen.

Jan Magnussens bil med nummer tre på siden endte på en femteplads i GTLM-klassen. Teamets anden Corvette med nummer 4 kørte en 2. plads hjem. 1. og 3. pladsen blev taget af Ford.

Resultatet på Roar Before The Rolex 24 har betydning for holdenes fordeling af garager i paddock og pitlane til 24-timers løbet.

Magnussen deler bilen med sin faste makker spanieren Antonio Garcia og den tyske tredjekører Mike Rockenfeller. Det er

Mens BMW præsenterede en helt ny GTLM-bil på Daytona, fortsætter både Ford, Ferrari Porsche med sidste års modeller i opdaterede udgaver. Det samme gælder for Jan Magnussen og Co. der tager hul på femte sæson i den succesfulde Chevrolet Corvette C7.R.