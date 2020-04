Formanden for Roskilde KFUM Allan Marcussen.

Lønnedgang i KFUM

Alle hos fodboldklubben Roskilde KFUM, der modtager betaling, har pga. corona-krisen accepteret at gå 20 pct. ned i godtgørelse.

Den store klub i den østlige del af Roskilde, der lå til at kunne rykke op fra Danmarksserien til 2. division, er i øjeblikket også meget usikker på fremtiden.

- Vi ved slet ikke, hvor det her ende, og derfor er det selvfølgelig ualmindeligt svært at lægge planer for fremtiden, forklarer sportschef Pierre Overgaard.