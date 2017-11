Julie stadig bag FCR

Julies interesse for fodbold kommer bl.a. fra hendes nu afdøde far, Georg Bruun, der opbyggede firmaet og samtidig var en ivrig Brøndby-fan.

FCR's formand og hovedaktionær Bo Tue er også glad for aftalen og roser sin hovedsponsor for at støtte klubben i både med- og modgang, også da holdet for et par år siden røg ud af 1. division men heldigvis kom op igen efter to sæsoner nede i 2. division øst.