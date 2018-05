Mette BL Thomsen fik overrakt årets ildsjælpris af bestyrelsesmedlem Danielle Keller fra Dansk Svømmeunion.

Send til din ven. X Artiklen: Issvømmere er med i fantastiske fællesskaber Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Issvømmere er med i fantastiske fællesskaber

Roskilde Avis Sport - 01. maj 2018 kl. 07:00 Af Jan Partoft Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Medlemmerne i Roskilde Issvømmer Forening har egentlig pakket havtasker og de orange badehætter væk for sommeren. Det er blevet for varmt til koldtvandssvømning i Himmelsøen. Men nu er der lejlighed til at give udstyret en ekstra tur i vandet lørdag 5. maj.

Årsagen er, at Roskilde Issvømmer Forening er indstillet som en af ti kandidater til at blive kåret som årets Fantastiske Fællesskaber, som TV2Lorry indstiller. Bag Fantastiske Fællesskaber står TV2's regionale stationer, Lokale- og Anlægsfonden og Tuborgfonden.

Til præsentationen af de ti kandidater skal der optages en præsentationsfilm af hver forening.

- Filmen på cirka to minutter skal først vises i efteråret, selv om den bliver optaget nu, siger Mette BL Thomsen fra Roskilde Issvømmer Forening.

- Til optagelserne skal vi helst have flest mulige af vores nu værende og kommende issvømmere med, så vi kan vise, hvem vi er. Der kommer issvømmere fra hele landet.

For Mette BL Thomsen er det stort, at Roskilde Issvømmer Forening er udtaget.

- Det er med til at vise, at vi har et fantastisk godt fællesskab, og til at fremme målet om at gøre sporten til en dansk nationalsport, siger hun.

- Vores sport kan jo dyrkes af alle, der er ingen begrænsninger på grund af køn, alder eller etnicitet, man skal bare kunne svømme og have lyst til at komme i det kolde vand.

- Man behøver endda ikke at være svømmer for at være med i foreningen, der er også brug for folk, der kan løse de mange opgaver, vi har på land og administrativt.

Mette BL Thomsens indsats for issvømmersporten gør indtryk i idrætsverden. Senest er hun kåret til Årets Ildsjæl hos Dansk Svømmeunion.

I begrundelsen for tildelingen skriver Dansk Svømmeunion blandt andet:

"Mette BL Thomsen er om nogen en ildsjæl hvad angår arbejdet med at få issvømning på Danmarkskortet. Med stor ildhu har Mette således de senere år gjort en kæmpe indsats for at få issvømningen udbredt i hele landet. Mette har rejst land og rige rundt og holdt foredrag om issvømningens fortræffeligheder."

- Jeg er taknemmelig over prisen, og over at initiativet bliver værdsat, siger Mette BL Thomsen.

Fakta

Roskilde Issvømmer Forening har mere om Fantastiske Fællesskaber på hjemmesiden: www.risf.dk.

Præsentationsfilmen til Fantastiske Fællesskaber bliver optaget ved Himmelsøen lørdag 5. maj fra klokken 10.30 til 13.30.

Issvømning generelt kan man læse mere om på www.iceswimmer.com.

Dansk Svømmeunion finder man på www.svoem.org.

Vil man med til næste VM findes Facebookfællesskabet: "Danmark til VM - vi gør det igen. Issvømning i Slovenien 2020".