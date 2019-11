Gang i bordets store glæder Idrættens Hus på Kildegården har skabt stor interesse for at svinge battet

Se billedserie Roskilde Bordtennis har spillere fra fem år og opefter. De alleryngste spillere får hjælp af de lidt ældre og erfarne spillere, når der skal trænes. Foto: Jan Partoft

Roskilde Avis Sport - 20. november 2019

Ping-pong-lydene blander sig med børnestemmer, hvis man stikker hovedet indenfor en sen eftermiddag eller tidlig aften i Roskilde Bordtennises nye store lokale i Idrættens Hus på Kildegården.

- Kommer du for eksempel en tirsdag aften ved 17.30-tiden, så er der børn om alle bordene i lokalet, siger sportsdirektør Allan Bentsen fra Roskilde Bordtennis.

- Her er de unge spillere i gang, og senere kommer de voksne til, der er faktisk gang i bordene det meste af døgnet.

- Efter at vi har fået de nye lokaler, er interessen for sporten steget.

- Vi har fået så mange nye spillere, at vi er begyndt at overveje, om vi skal have ventelister eller et midlertidigt stop for nye medlemmer, så vi kan få organisationen op i gear, så den passer til et større medlemstal.

3. største klub

Roskilde Bordtennis har tidligere haft lokaler på Kildegården, den gang var medlemstallet meget lavere end det er i dag.

- Da vi havde lokaler i kælderen, hvor Roskilde Ældre Motion er i dag, havde vi 70-80 medlemmer, siger Allan Bentsen.

- Sidste officielle optælling fra 2018 viste, at vi havde 235 medlemmer og at vi var den tredjestørste bordtennisklub i landet.

- Nu tror jeg, at vi er oppe på cirka 330 medlemmer, så i løbet af et år er vi steget med næsten 100 medlemmer.

- Den største tilgang er hos begynderholdene, men mange af vores tidligere medlemmer er også begyndt at vende tilbage til klubben for at spille.

Medlemsfremgangen begyndte dog allerede, da klubben flyttede fra kælderen og til Roskilde-hallerne.

- Det var en fordel, da vi flyttede til den nye hal i Kongrescenteret, her havde vi i mange år et medlemstal på 180 til 190, siger Allan Bentsen.

- I hallerne havde vi bare det problem, at der var alt for mange aflysninger af vores spilletider, når hallerne skulle bruges til noget andet. Så skulle bordene pakkes væk.

- Her i Idrættens Hus er lokalet vores eget, så bordene er kun væk, hvis vi skal flytte dem til store turneringer i hallerne, eller når de er rykket til side, så vi kan få vasket gulvet.

Sammenhæng

Medlemsfremgang og egne lokaler er med til at styrke sammenholdet mellem klubbens medlemmer.

- Jeg kan se, at nogle af de unge spillere, der har været her i tre-fire år, er med til at hjælpe de yngste spillere med træningen, siger Allan Bentsen.

- Det bliver både de yngste og hjælperne bedre spillere af, og når vi har stævner med 1. holdene, så er der mange af de unge spillere, der gerne vil være med til at hjælpe under turneringerne. Det er ikke svært at finde bolddrenge.

Flere piger

Medlemsfremgangen gælder både for mandlige og kvindelige spillere.

- For nogle år siden satte vi i gang med at få flere piger til at spille bordtennis, siger Allan Bentsen.

- Nu har vi 27 piger i alderen otte til 16 år, og der er mellem 12 og 15 kvinder i seniorrækkerne, hvor nogle af dem har spillet i klubben tidligere.

Roskilde Bordtennis er med i toppen i alle rækker i dansk bordtennis, både hos kvinderne og herrerne er man med i ligadivisionen og i 1. division og hos herrerne er der også hold i de efterfølgende divisioner.

Roskilde Bordtennis har de seneste mange år været titelindehaver af Danmarksmesterskabet for hold og klubbens herrer spiller i Champions League.