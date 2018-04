Fremgang for bordtennis

Tiden nærmer sig for, at bordtennisklubben kan rykke ind i nye rammer (det nye gymnastik- og bordtenniscenter på Kildegården), og det falder fint sammen med, at klubben netop er kommet op på at have 200 aktive medlemmer registreret lige her og nu.

o Den seneste ... og vigtigste ... satsning på at gøre ungdomsarbejdet endnu bedre. At få Marielle ind som træner til at opbygge i første omgang et pigehold, for at få flere piger til at spille, og senest også til at have fuldt ansvar for begyndertræning og let-øvet træning, har på kort tid fået tilgangen til klubben til at blomstre. Efter et dyk på ungdomssiden i en 2-3 årig periode er klubben igen ved at ramme 100 medlemmer i den gruppe, og vi forventer, at det kommer til at sprænge rammerne yderligere i de kommende år ... takket være Marielle