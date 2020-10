Fodboldsamling i Viby og Gadstrup

De to klubber Viby IF og Gadstrup IF har det seneste halvandetårstid arbejdet på at oprette at få klubbernes fodbolddrenge og -piger fra årgang 2011 og 2012 i fælles hold. Det er lykkedes under navnet VG, og alle har efterhånden vænnet sig til de nye ansigter og at træne både i Viby og Gadstrup.