FCR-formand glad for nyt stadion: Til meget mere end fodbold

- Vi får meget fine forhold at spille under, og forhåbentlig kan det samle flere tilskuere, som kan hjælpe vores fodboldhold fremad.

Sådan siger formanden for FC Roskilde Bo Tue, efter at Roskilde Byråd lige før jul traf en principbeslutning om at arbejde videre med planen om et stort nyt stadion og sportskompleks i stedet for den gamle idrætspark i Rådmandshaven.