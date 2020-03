Andreas Hermansen bor på Holbækvej og nyder tilværelsen som professionel fodboldspiller i FC Roskilde, men har store drømme om fremtiden.

Andreas Hermansen i FCR:Professionelt mareridt og drøm

Roskilde Avis Sport - 30. marts 2020 kl. 00:49 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Selv om FC Roskildes stortalent den 22-årige Andreas Hermansen fra Hvalsø nu har været på kontrakt i fire år, har han allerede oplevet flere store rutcheture fra mareridt til en genoplivet drøm.

Han er netop vendt tilbage, efter at et ødelagt korsbånd har holdt ham udenfor i et helt år, og nu ligger fodbolden stille under corona-krisen.

Men drømmene har man da lov at have, og for Andreas Hermansen er det en af de helt store engelske traditionsklubber Aston Villa, der har hjemme i Birmingham på Villa Park.

- Den lange skade-periode var frygtelig, hvor jeg syntes, at hele verden var imod mig. Faktisk mistede jeg også min kæreste, fordi jeg blev en negativ nar og isolerede mig.

- Selv for min værste fjende, ønsker jeg ikke noget tilsvarende, men samtidig har det også lært mig meget, også om mig selv.

- Efter at være kommet tilbage sætter jeg nu mere pris på, hvor privilegeret og heldig jeg er at få lov at være en del af fodboldverden, fortæller den unge FCR-spiller.

FCM-akademi

Denne verden har Andreas været en del af, siden han som 16-årig kom på Hjemly Idrætsefterskole på Fyn.

Da blev han scoutet af topklubben FC Midtjylland og rykkede efter 10. klasse til den midtjyske klubs fodboldakademi. Her blev han indlogeret på Sportstar College i Ikast-Brande sammen med cirka 300 andre talenter inden for fodbold, håndbold, cykling og golf.

- For mig var det en kæmpe omvæltning fra at være første mand på holdkortet på juniorholdet hjemme i Hvalsø til at være langt nede i rækken på Danmarks største elitested for ungdomsfodbold.

- Jeg lærte sindssygt meget om mig selv og om fodbold. Det var sjovt, men det var bestemt ikke kun for sjov, at vi var der. Der var meget konkurrence i det, og jeg haltede efter både med kondi og teknik.

- Men jeg vidste, at jeg kunne noget. For ellers havde de ikke hentet mig, og det holdt mig oppe, når det var sværest.

Skade og savn

Andreas nåede et år på akademiet, spillede seks kampe på sin årgangs bedste hold og scorede en håndfuld mål, selv om han var forsvarsspiller. Men en knæskade satte en stopper for opholdet.

- Når du er skadet, bliver det svært at være en del af fællesskabet, mens man ikke er med til træning. Jeg syntes, at det var svært at komme ind på livet af folk og savnede min familien og de sociale relationer derhjemme.

- Skaden betød også, at jeg kom for langt efter de andre, og så blev jeg enig med FCM om stoppe og flyttede hjem til Hvalsø.

Der gik dog kun kort tid, inden Andreas blev kontaktet af FC Roskildes U19-træner og inviteret til prøvetræning. Her følte han sig straks hjemme og lysten til at spille fodbold og forfølge drengedrømmen vendte hurtigt tilbage.

- Drømmen er jo at få lov at spille i en af de store rækker. Den helt store drøm er engelske Aston Villa, som altid har været min favoritklub.

- Men her og nu er ambitionen at kunne leve af fodbold uden at skulle arbejde, og det kan jeg nu, siger Andreas, som for snart tre år siden flyttede ind i en lejlighed på Holbækvej, hvor han bor sammen med en kammerat.

For meget fritid

Den unge profspiller har dog opdaget, at det også har en bagside, når han ikke behøver et arbejde.

Divisionsholdet træner først klokken 16, så der er meget fritid - også for meget, efter Andreas' smag. Han var begyndt at læse til pædagog, men droppede ud. Nu har han i stedet fået job som tilkaldevikar på skolen i Svogerslev og får på den måde mere indhold i hverdagen.

- Vi træner fire dage om ugen. Jeg har gjort det til en vane at gå herover ved banerne i Rådmandshaven ved 15-tiden. Vi er nogle stykker, der mødes og sidder og hygger os en times tid inden træningen.

- Bagefter sidder vi og snakker igen, så klokken er gerne hen ad 19, før jeg går hjem.

Lange kampdage

På kampdage har Andreas nogle faste rutiner.

Er det en hjemmekamp kl. 13.45, står han op ved 8-tiden og spiser morgen. Så går han en tur og hører noget musik imens. Hjemme igen tager han en kort formiddagslur, nupper et bad og spiser noget let frokost med pasta og tun, inden han kl. 11.45 går over i klubhuset og hyggesnakker med de andre spillere.

- Efter kampen vil jeg gerne blive her, men stemningen afhænger jo meget af, hvordan det er gået os. I efteråret tabte vi alt for mange kampe, og det kan du virkelig mærke på stemningen den første halve time, hvor ingen siger et muk. Men så begynder vi at snakke om kampen og om modstanderne. Hvis vi har vundet, som vi gjorde mod Kolding i vores seneste kamp, er stemningen en helt anden.

Ved 17-tiden dasker Andreas hjem og får noget aftensmad. Aftenen bruger han på at strække ud og løsne op - og allerhelst se på fodboldkamp på TV. Adrenalinen pumper stadig, så klokken bliver ofte 01, før han falder i søvn.

Er det udekampe, som forårets første mod FC Vendsyssel i Hjørring, er det en heldags-forestilling, hvor bussen kører fra Roskilde 9.30 og først er tilbage igen 23.30.

Tror på projektet i FCR

For Andreas handler det i høj grad om de menneskelige relationer i FC Roskilde - med de andre spillere, staben omkring holdet og medarbejderne.

- Vi kan mærke, at klubben arbejder på at gøre det bedst mulige for os. Spillerne vil det her rigtig meget, humøret er højt, og vi tror på projektet.

- Jeg er vel stort set den eneste på holdet, der har et forhold til byen, fordi jeg er fra Hvalsø. Alligevel er vi alle indstillet på at gøre alt for at holde os i rækken, og det er det mest afgørende, at den holdånd er til stede.

Fra at have næsten for meget fritid er Andreas med vikarjobbet nu gået til næsten ingen fritid at have. Men det er ikke noget stort afsavn. Som seriøs sportsmand går han ikke i byen og bryder sig i øvrigt heller ikke specielt meget om alkohol. Hvis han når i byen tre gange på et år, er det fint med ham. Weekender besat med fodbold passer ham bedre.

Spillerne har tre ugers sommerferie, hvor han gerne vil ude at rejse to af ugerne. Men han sørger for at selvtræne med løbeture hver dag. To gange om ugen kører en tur hjem til forældrene og sine to yngre brødre. Han har lige købt bil - dog ikke fordi han vælter sig i penge.

- FC Roskilde er ikke lønførende, kan jeg roligt sige. Med min levestandard kan jeg godt leve af fodbolden, men spare op kan jeg ikke. Jeg ved, at blandt topholdene i 1. division er lønniveauet et helt andet. Dér har spillerne det rigtig godt.

Agent skal hjælpe

Andreas' ambition er i første omgang at spille i Superligaen og senere komme til udlandet. Han er på deltidskontrakt i Roskilde frem til sommeren 2021.

Kontrakten indgik han for tre år siden med sin far som rådgiver. Nu har han allieret sig med agentfirmaet 360 Agency, som forretningsmanden Chris Beierholm står bag, og hvor håndboldspilleren Hans Lindberg arbejder som agent.

- Jeg vil gerne have en agent, fordi jeg ikke er god til at værdisætte mig selv. Da vi lavede kontrakten med FC Roskilde, var det fint nok at have min far med. Der var ikke så meget at tænke over: Det var bare spændende at få din første kontrakt som professionel fodboldspiller.

- Da jeg havde spillet min første kamp på divisionsholdet for to år siden, kontaktede Chris mig og inviterede mig ud og spise med ham og Hans Lindberg. Det er et par fede fyr, og de har et kæmpe netværk. Det er det vigtigste, hvis du skal noget i fodboldverden.

De to første år har været gratis for mig på grund af min lave løn. Nu skal jeg forhandle en ny aftale med dem. Det bliver nok noget med, at de skal have en vis procentdel, hvis de får mig solgt til en anden klub.

Hvem den klub bliver, har Andreas ingen idé om. Men gerne et springbræt, før drømmen om Aston Villa en gang kan blive til virkelighed.

