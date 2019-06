Se billedserie Naboerne til den nye kirke i Trekroner enten glæder sig over eller harmes over den nye bygning og lyden fra kirkeklokkerne. Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Vrede og glæde over ny kirke: Hvem kimer klokkerne for i Trekroner Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Vrede og glæde over ny kirke: Hvem kimer klokkerne for i Trekroner

Roskilde Avis Paperboy - 23. juni 2019 kl. 00:21 Af Anette Gundlach Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Knapt er den nye kirke i Trekroner blevet indviet, så er den tilbagevendende diskussion om kirkens berettigelse i bydelen atter i gang.

Nogle beboere glæder sig over, at kirken endelig er bygget og klar til brug, mens andre ærgrer sig over, at endnu en folkekirke er blevet bygget.

Kirken blev indviet med masser af musik og gudstjenester i pinsen. På grund af helligdagene fik kirkeklokkerne lov til at lyde ekstra meget, og siden da har de ringet solen op og ned hver eneste dag, ligesom de ringer ind til gudstjenester, barnedåb, begravelser osv.

Kirkeklokkerne larmer, mener nogle af beboerne, der føler sig forstyrret af klokkelyden, mens andre nyder at kirken efter mange års venten endelig er blevet indviet, efter at den har været tegnet ind i lokalplanen i mere end 20 år. Og altså længe før, de fleste beboere er flyttet til bydelen.-

Strid i Trekroner

På facebooksiden Alt om Trekroner kan man i øjeblikket følge med i en ophedet debat, hvor lyden af kirken diskuteres.

Diskussionen starter, da Mikael Lemberg spørger, hvad reglerne egentlig er for, hvornår og hvor ofte, der skal bimles med kirkeklokken.

Her kommer det frem, at nogle af naboerne er trætte af pludselig at have fået en kirke med klokker i baghaven, mens andre nyder det og ikke synes, at de larmer.

En fortæller, at hun bor lige overfor kirken, og at hun blev nødt til at åbne altandøren for at tjekke om klokkerne overhovedet ringede.

I diskussionen kan man også se, at flere er irriterede over, at de samme personer tager kirken op til debat igen og igen, mens andre nyder diskussionen.