Viby folkefester en hel lørdag

23. maj 2019

I 2018 tog Viby hul på en folkefest, hvor man var deltager i stedet for at være tilskuer. Det gik så godt, at der igen er folkefest. Denne gang er det på lørdag 25. maj fra klokken 13 til 22.

Festen byder blandt andet på demokratifitness, skabelse af egen elektronisk musik, vindueskunst eller blomsterkrans. Undervejs kan familien have det sjovt, møde andre og sikkert også lære noget undervejs. For eksempel kan man lære, hvordan man får en god idé eller gør idéen til et bæredygtigt forretningskoncept.

På asfalten kan der males kunst, i luften vil der flyve sæbebobler og lyden af festdeltagelse bliver af og til afbrudt af et litterært brag af væltende tårne i bogstablingskonkurrencen. Vil man for en stund gerne indtage tilskuerrollen, så er der selvfølgelig også mulighed for det. Det kunne for eksempel være når Lokalhistorisk Arkiv hænger fortiden til frit skue.

Torvet gøres klar til aftenens fest med fællesgrill, hygge og tre koncerter med de lokale talenter, Mathias og Jakob, Økobandet fra hovedstaden, inden Mads Westfall slutter aftenen af.

Viby Folkefest er et samarbejde mellem KulturCosmos, Viby Bibliotek, Villa Virkelyst, GivRum og RUC. Gennem et lille års tiden har arrangørerne mødtes for at planlægge festen, men også for at tale mere generelt om, hvordan man i en by sammen skaber hverdagen.

Folkefestens koncept er ikke til dem, der gerne vil kigge på, men til dem, der gerne vil tage aktiv del i de rammer, der er sat op for dagen. Alle workshops bliver faciliteret, så det er ikke noget med, at man står forvirret tilbage og ser på de andre. Det vigtigste er, at man dukker op og tager sin nysgerrighed med.

Hele programmet kan ses på www.kulturcosmos.dk.