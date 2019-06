Vent med at klippe hækken Ligusterne blomstrer og giver føde til bierne

Selvom man siger, at hækken skal klippes inden sankthans, så vent for biernes skyld. (Foto: Danmarks Biavlerforening)

Haveejerne vil gerne have snorlige hække, men de vil også gerne have bier til at bestøve havens frugttræer og bærbuske.

En af de vigtigste ting for bierne er, at de skal have adgang til et varieret fødegrundlag gennem hele sæsonen. Derfor er det vigtigt, at vi ikke klipper blomsterne væk, når planterne endelig blomstrer.

Lige nu står ligusterhække med hvide blomster, og det er guf for såvel honningbierne, som nogle af de vilde bier. Derfor skal man som haveejer naturligvis vente med at klippe hækken, indtil hækken er afblomstret om et par uger.

- Vi ved at mange gerne vil gøre en indsats for bierne, men nogle er ikke opmærksomme på at hækken også er et spisekammer. Generelt kan vi blive bedre til at acceptere at haverne i perioder ser lidt vildere ud, og i stedet nyde blomsterne i hække og i græsplænen, siger Rune Havgaard Sørensen, sekretariatsleder i Danmarks Biavlerforening.

Ligusterens blomster indeholder både pollen, som giver protein til bierne, og nektar der indeholder kulhydrater, som giver bierne energi.

Du kan læse mere om, hvordan du bliver bivenlig på www.bivenlig.dk