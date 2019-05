Venstres folketingskandidat i Roskilde Lars-Chr. Brask er optaget af at øge velstanden, så der fortsat er råd til velfærd for alle. Foto: Jan Partoft

Venstres Lars-Christian Brask: Flere kan bidrage til vores samfund

09. maj 2019

-Vi skal fremfor alt have flere til at bidrage mere til vores samfund - og færre skal være passive modtagere.

Sådan lyder et af hovedbudskaberne, som Venstres folketingskandidat i Roskilde, Lars-Christian Brask lægger frem i den kommende valgkamp.

Som baggrund trækker han på sine oplevelser efter at have siddet i Roskilde Byråd i fem et halvt år. Men fremfor alt bruger han også sin baggrund fra erhvervslivet som bankmand i England og siden som bestyrelsesformand i en række større og mindre selskaber.

Lars-Christian Brask er især optaget af at sikre et stærkere økonomisk grundlag for et sammenhængende dansk velfærds-samfund i fremtiden, hvor udgifterne bl.a. vil vokse, fordi befolkningen bliver ældre.

-Når vi bliver flere om at benytte os af vores velfærdsydelser og færre aktive, der skaber indtægterne, så må vi sørge for, at alle, der kan bidrage må aktiveres og motiveres, så der fortsat er en rimelig service til alle, forklarer Brask om sin politiske hovedidé.

For at opnå det mål er han klar til at gå langt, når det gælder om at få flere i arbejde, så de kan bidrage - fremfor at modtage.

Bedre liv ved at bidrage

-Både indvandrere, unge og ældre skal i langt højere grad have mulighed for at arbejde i et eller andet omfang. Vi skal lægge færre hindringer i vejen, og vi må lave fleksible samt attraktive ordninger, så alle også selv kan se, at de får et bedre liv ved at bidrage.

-Sagt på en anden måde, så er der fortsat for mange, der af den ene eller anden grund ikke er i gang eller får udnyttet deres potentiale. Når der nu er så lav arbejdsløshed, er det vigtigt, at vi får denne 'skjulte arbejdskraftsreserve' til at være et aktiv i vores samfund.

-På den måde kan vi også sikre, at den økonomiske fremgang, der er skabt under den nuværende regering, ikke går i stå, fordi firmaerne slet ikke kan få den nødvendigearbejdskraft.

- Vi skal også være klar til at tage mod arbejdskraft udenfor Danmark, når blot vi sørger for, at de kommer til at arbejde på de danske vilkår, så der ikke bliver noget 'løntrykkeri'.

- Når de arbejder her i landet, er de med til at øge vores velstand - og dermed bidrager de i sidste ende til vores velfærd.

- Jeg kan ikke forstå, hvis nogen er imod fremgang på den måde, siger Lars-Chr. Brask.

