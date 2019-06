Send til din ven. X Artiklen: Velkommen udenfor Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Velkommen udenfor

Lokale virksomheder byder gæster velkommen ud i naturen

Roskilde Avis Paperboy - 08. juni 2019 kl. 08:00 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fjordlandet Outdoor er et samarbejde mellem lokale- og omegnsvirksomheder med det formål at gøre det let for alle at komme på oplevelse i naturen omkring Roskilde.

- Vi har fokus på Nationalpark Skjoldungernes Land, hvor der ligger fantastisk mange spændende oplevelser og venter. Vi skal gøre det let at tage det sidste skridt ud i naturen og på oplevelse, siger partner i Fjordlandet Outdoor Birger Elmedal, som også driver virksomheden Kajakmanden fra Lejre.

- Vi hører at mange gerne vil på oplevelse i naturen, men at det er lidt svært, fordi de mangler et sted at starte, er usikre på om de kan finde vej, og hvad der egentlig venter dem af oplevelser derude. Det skal vi hjælpe dem med, for der findes så mange fantastiske oplevelser udenfor, fortsætter han.

Til vands og til lands Fjordlandet Outdoor faciliterer oplevelser til lands og til vands, bruger lokale guider og har stort fokus på at skabe oplevelser sammen med andre. De deltagende partnere i Fjordlandet Outdoor har hver især stor erfaring med naturoplevelser, vandring, cykling, mountainbike, kajakroning og Stand Up Paddling, og ved at kombinere oplevelserne opstår der synergier og spændende oplevelser for gæsterne.

Unikke oplevelser - Vores ture ud i nationalparken, om det er til lands eller til vands, skal være en særlig oplevelse med lokale guider og hvor vi undervejs besøger nogle af de unikke lokale steder, får fortællinger og måske smager på lokalproducerede varer. Oplevelser som man ikke får, hvis man tager turen på et andet tidspunkt, fortæller partner Henrik Stricker, som også er manden bag Hedeland MTB tours.

Fælles identitet I marts måned fik Fjordlandet Outdoor tildelt en pose penge fra de såkaldte LAG-midler fra den danske stat og EU's landdistriktsfond, der har til formål at støtte udviklingen af kommunerne i Fjordlandet. Denne hjælp har gjort det muligt for Fjordlandet Outdoor at få etableret en fælles identitet og platform, hvor de fælles oplevelser vises.

- Med den fælles identitet og platform har vi et godt fundament at bygge videre på. Og vi kan mærke at vores samarbejde giver så meget værdi for alle de gæster, som gerne vil med udenfor. Derfor håber vi også at kunne etablere samarbejder med andre lokale outdoor-iværksættere eller etablerede aktører som vil bidrage til unikke oplevelser i Nationalpark Skjoldungernes Land. Og så glæder vi os bare helt sindssygt meget til at byde gæster velkommen udenfor, siger partner Lars Brøchner Møller, som samtidig driver virksomheden Roskilde Kajakpolo & SUP på Roskilde Havn.