Til Roskilde Festival står deltagerne i lange køer for at købe burgere, hos bl.a. Roskilde KFUM. Det vil de lokale politikere heller ikke lave om på. (Foto: Jan Partoft) Foto: Jan Partoft

Valgmøde om sundhed og klima - I må da godt få en burger

Roskilde Avis Paperboy - 22. maj 2019 kl. 00:05 Af Torben Kristensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- I må da godt spise en burger af og til, hvis I også passer på med tilbehøret og sørger for at få motion.

Så langt var de fire lokale kandidater enige, da de tirsdag eftermiddag deltog ved et valgmøde hos McDonalds på Københavnsvej i Roskilde, hvor 20 interesserede tilhørere var mødt frem. Til gengæld var de uenige om mange andre emner i valgkampen.

I panelet var Jan Bjergskov (SF), Lars-Chr. Brask (V), Mette Gjerskov (S) og Merete Dea Larsen (DF).

Med kun fire politikere og et overskueligt antal tilhørere blev debatten både nærværende og mere intens, mens kandidaterne samtidig havde overskud til at drille hinanden lidt og ikke tage sig selv alt for højtidelig.

Alle fire deltagere ved jo udmærket, at valget er mere eller mindre afgjort. Så nu gælder det om at få det bedst mulige ud af situationen og tage det med en vis værdighed, enten det nu går op eller ned.

Ejeren af McDonalds i Roskilde Christian Glem forklarede, hvorfor han og de ansatte gerne vil holde sådan et møde:

- Vi har så mange mennesker forbi her, at vi også gerne vil fungere som et slags forsamlingshus, hvor emnerne også gerne kan være andet end valg.

En gang om ugen

Til start fik de fire politikere det samme spørgsmål:

- Hvor tit bør man spise en burger, hvis man også skal tage hensyn til både miljøet og sundheden?

Lars-Chr. Brask (V) lagde for og fortalte, at han nok gennemsnitligt får en burger om ugen.

- De har fået nogle nye, der smager virkelig godt, med en krydret sovs, der heller ikke er for stærk. Men det er jo nok så afgørende, at man får salat og ikke for mange fritter. Så skal man jo også bevæge sig - men det gælder lige meget, hvad man spiser.

Dernæst skitserede han sin generelle politik om at få øget produktionen i landet, så samfundets kage, der skal deles, bliver større.

- Efter min mening er det langt bedre end at slås om en ændret fordeling, mente han.

Brask, der også repræsenterer Venstre i Roskilde Byråd, henviste også til sine egne erfaringer som erhvervsmand, hvor han nu sidder i bestyrelsen for 9 større selskaber på Sjælland.

Hensyn til barnet

Merete Dea Larsen (DF) forklarede, at hun også godt kan lide en burger af og til.

- Men så må der ikke være for meget andet usundt på. Desuden skal jeg tage hensyn til, at jeg lige har fået en pige, der kun er halvandet år gammel.

Hun koncentrerede sig ellers om, at der er alt for store uligheder i et lille land som Danmark. På Sjælland går det fint i Hovedstadsområdet - hvortil hun også henregner Roskilde-området - mens resten er ladt mere eller mindre i stikken.

- Derfor er den udflytning af statens arbejdspladser, som er foregået absolut nødvendig. Det skal fortsætte, også når det gælder uddannelser og andre områder.

- Sådan en decentralisering vil også hjælpe på vore trafik-problemer, hvis færre tvinges på arbejde i København. Vi må indrette os mere intelligent, mente hun.

Indsats for unge

Mette Gjerskov (S) kunne trække på sine erfaringer som fødevareminister, da hun samarbejdede med McDonalds om at gøre maden sundere.

- Selvfølgelig skal man ikke spise masser af oksekød hver dag, og det er en god idé at spare på saltet. Men vi kommer langt med omtanke, uden at vi skal droppe alt det sjove.

Gjerskov roste burgerkæden for at beskæftige og uddanne mange unge, der ledte efter noget at tage sig til efter skolen.

For hende var valgets hovedtema: Velfærd eller skattelettelser.

Gav egen opskrift

Jan Bjergskov (SF) ville heller ikke gøre sig til dommer over, hvad folk spiser. Men han gav dog sin egen private opskrift på en burger helt uden kød, der efter hans mening smager rigtigt godt.

- Valget denne gang drejer sig om mere velfærd for mange eller velstand for meget få. Nu har vi over 60.000 børn, der vokser op i relativ fattigdom. De isoleres fra jævnaldrende, fordi de ikke kommer på ferie eller kan gøre det samme som deres kammerater.

- Dermed bliver de mærket for resten af livet, og det bliver faktisk meget dyrt for et samfund. Derfor må vi gøre noget ved denne fattigdom nu, sagde han.

- Vi andre får det jo ikke bedre af at træde nedad på dem, der i forvejen har lidt.