Valgmøde i Jyllinge: Det sagde de

CHRISTIAN JUHL (EL): - Vi skal gøre op med den voksende ulighed og grådighed. Mange skælder ud på de boligområder, hvor man har sendt nogle af de fattigste hen. De skulle hellere interessere sig for 'de riges ghetto' ved Strandvejen, hvor der snydes og hvidvaskes for milliarder. Det er et større problem.

METTE GJERSKOV (S): - Danmark har viden og teknologi til at kunne bidrage ved løsningen af klima-krisen. Jeg mener, at vi skal sige vores mening rent ud, og det gør jeg også - med risiko for at få nogle 'hug'.

JAN BJERGSKOV (SF): - Vi skal hve gjort op med den voksende ulighed, hvor der kommer mange flere 'fattige børn', der ikke får en almindelig opvækst sammen med deres kammerater. Det er et meget stort problem, der kan præge dem og ramme hele samfundet resten af deres liv.

MERETE DEA LARSEN (DF): - Vi har en anden ulighed, der er mindst lige så farlig. Hovedstadsområdet bliver hele tiden rigere, og rsten af Sjælland fattigere. Det er ikke nok at flytte nogle arbejdspladser ud, vi må skabe nye centre for økonomisk vækst, og det kan også mindske den forurende pendling.

ZENIA STAMPE (R): - Vi sørger for balance og fremgang. Radikale vil gerne lave økonomiske reformer med de borgerlige for at skaffe flere penge, og dem bruger vi gerne sammen med de røde til bedre uddannelser og mere velfærd.

KNUD DAMGAARD (LA): - Vi har alt for mange dyre løfter og for få fakta i valgkampen. Hvis vi får begrænset bureaukratiet og forkerte arbejdsgange i det offentlige, kan der spares milliarder. Så får vi den samme service og kan betale mindre i skat.

THOMAS VESTH (NB): - Vi har fået for mange flygtninge og fremmede ind. Jeg har ikke noget imod disse mennesker, men når de ikke vil lære at forsørge sig selv her i landet, må de tilbage til, hvor de kom fra.

KRISTIAN GYLLING (Al.) - Vi skal have mere ordentlighed og åbenhade i politik. Når man lyttet til denne valgkamp, er der alt for mange usandheder og uholdbare løfter. Det er skidt for demokatiet.

LARS-CHR- BRASK (V): - Jeg har som erhvervsmand vist, at jeg kan være med til at skabe resultater. Det vil jeg også gerne gøre i politik Vi har brug for ny teknik og bedre løsninger, så vi uden at ødelægge miljøet kan skabe større værdier - og stadig har råd til velfærd.

MICHAEL SUHR (K): Vi har for meget bureaukrati og topstyring i det offentlig, så man ødelægger arbejdsglæden hos medarbejdere. Flygtninge og indvandrere skal vi behandle ordentligt og give dem en chance for at arbejde sig ind i det danske samfund.