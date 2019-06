Jette Tjørnelund (V) vil fortsætte samarbejdet med Claus B. Hansen for hurtigst muligt at få gennemført Røde Port-byggeriet, gerne sammen med et S-tog til byen.

V-leder i Roskilde Byråd: S-tog rammer ikke Røde Port

Roskilde Avis Paperboy - 18. juni 2019 kl. 11:26 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Venstres leder i Roskilde Byråd Jette Tjørnelund undrer sig over, hvordan et flertal nu vil bruge muligheden for et kommende S-tog til at afspore samarbejdet med Claus B. Hansen om at opføre Røde Port-byggeriet.

- Det er et visionært projekt, der bygger på et godt kendskab til de lokale forhold vil at omdanne et goldt rangér-terræn til et nyt aktiv for Roskilde. Kommunens fornemste opgave er at holde kursen som troværdig samarbejdspartner, siger hun

Jette Tjørnelund henviser til, at arbejdet omkring projektet blev sat i bero i starten af januar. Begrundelsen var dengang, at staten først skulle gennemføre en analyse af, hvilke virkninger et S-tog til Roskilde vil få, for salg af arealer ved sydsiden af stationen.

- Vi har nu spurgt om en status og fået at vide, at kommunen ikke har fået nogen nye oplysninger, der giver grund til at ændre i Røde Port-byggeriet.

- Projektet er en fantastisk chance for Roskilde til at få mange nye boliger, job, hotel med overnatningsmuligheder og andre fordele til Roskilde. Det har vi ikke råd til at tabe på gulvet, mener Jette Tjørnelund.

