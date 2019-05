Venstres folketingskandidat i Roskilde Lars-Chr. Brask mener, det var for tidligt, når Lars Løkke midt i valgkampen begyndte at tale om S-V-samarbejde. (Arkivfoto: Jan Partoft) Foto: Jan Partoft

V-kandidat: For tidligt med SV-forslaget

Roskilde Avis - 19. maj 2019

- Faktisk er jeg enig med Lars Løkke Rasmussen i, at et S-V-samarbejde eventuelt i en regering kunne være en god idé. Men det kommer for tidligt her midt i valgkampen.

Sådan siger Venstres folketings-kandidat i Roskilde Lars-Christian Brask, der selv har været fremme med den samme ídé allerede i 2018 under en politisk duel med sin lokale konkurrent Mette Gjerskov (S).

- Hvis vi kunne få et nærmere samarbejde mellem landets to største partier, ville det give en form for politisk fred, så der også blev tid til at diskutere og planlægge en mere langsigtet strategi for at løse landets egentlige problemer, mener Lars-Chr. Brask.

- Samtidig kunne man få isoleret de politiske yderfløje, der i øjeblikket får alt for stor indflydelse, når deres mandater er nødvendige for at sikre det ene eller andet flertal. Jeg er sikker på, at mange vil blive tilfredse med, hvis 10 eller 15 pct. af stemmerne ikke får lov til at bestemme så meget, som det har været tilfælde i en række tilfælde.

- Men jeg synes, det er lidt underligt, at Lars Løkke kommer med denne idé midt under valgkampen, hvor vi stadig arbejder for at få et borgerligt-liberalistisk flertal, hvis det overhovedet er muligt.

- Den slags ideer er mere interessante at diskutere, når valget er overstået, hvis resultatet peger på, at det måske vil være den bedste mulighed, siger Lars-Chr. Brask.

Næstformand i butikken

Han får i øvrigt besøg af Venstres næstformand Kristian Jensen, torsdag den 21. maj. Her vil de to, med start 12.30 hos Slagter Frimann, tage en tur op gennem Roskildes hovedgade for at se og høre, hvordan forretningerne egentlig trives i en af landets største handelsbyer.