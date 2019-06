Se billedserie John Petersson er født med svære misdannelser, men det har aldrig stoppet ham i noget.

Utrætteligt piskeris

Folk har altid kigget, men John Petersson ville bare frem i verden

- Jeg har lige svømmet tre kilometer, siger John Petersson, mens han sidder og spiser en myslibar på trapperne i Jyllingehallen.

Det er tirsdag morgen kl. 8.15, og han har stadig mærker om øjnene efter svømmebrillerne. Det er fast rutine for den nye formand for bestyrelsen for Jyllingehallerne at lægge nogle kilometer bag sig i bassinet tre morgener om ugen.

- Jeg har fået muligheden for at få et liv med sport, og det synes jeg er fantastisk. Nu svømmer jeg for at holde mig i form. Jeg har lige ligget syg i 14 dage, og det var et helvede, fordi jeg ikke kunne svømme, fortsætter John Petersson, der blev både lands- og verdenskendt som 'Piskeriset' ved De Paralympiske Lege i perioden 1984-2000, hvor han vandt seks guldmedaljer og slog lige så mange verdensrekorder.

Svært at sige nej til I dag nærmer John Petersson sig de 50 år, og udover det nye formandsskab i Jyllingehallerne blev han i april 2018 formand for Parasport Danmark. Herudover passer han både eget rådgivningsfirma i revision samt hvervene som kasserer i Red Barnet Roskilde, rådsmedlem i det centrale handicapråd og revisor i diverse foreninger i Jyllinge. Det er i hvert fald de poster, han lige kan komme i tanke om på stående fod.

- Jeg havde jo egentlig rigeligt af frivillige opgaver, men det var lidt specielt at blive formand for hallerne. Vi flyttede til Jyllinge, da jeg var to år, og jeg var med til at indvie svømmehallen i 1978, fortæller han.

Væk fra kørestolen Dengang var John Petersson otte år, og han gik på en skole for handicappede i Holte. Han er enebarn og født med svære misdannelser, der har resulteret i yderst korte ben og stumpede arme med henholdsvis én og to fingre for enden af hver.

Det var før inklusion blev et modebegreb i folkeskolen, og den velbegavede John Petersson måtte derfor udholde flere års skolegang blandt medelever, der havde svære indlæringsvanskeligheder.

John Petersson var glad for at spille fodbold, men med en krop uden hofteskåle sled det for meget på organismen. Hans over- og underkrop hænger kun sammen ved hjælp af muskler og væv, så træning var ikke desto mindre en forudsætning, hvis han ikke skulle ende sine dage i kørestol.

- Jeg var også blevet ret fed, da jeg ikke kunne spille fodbold - så jeg startede til svømning, da jeg var omkring 10 år. Svømningen har virkelig hjulpet mig, fortæller John Petersson.

Student på trods Det lykkedes også at komme på prøve i 14 dage på Baunehøjskolen i Jyllinge, og det gik både fagligt og socialt så godt, at han fik lov til at blive. Siden fortsatte han på Himmelev Gymnasium, selv om det ikke var med klasselærerens anbefaling.

- Hun sagde, at det ikke var noget for mig. Så det skulle jeg selvfølgelig, griner han.

John Petersson blev student og efterfølgende uddannet svømmetræner i Aalborg. Det blev samtidig en anledning til at flytte hjemmefra, og da han vendte tilbage til Sjælland købte han en lille lejlighed i Vanløse.

John Petersson var svømmetræner i KFUM København og siden i Hvidovre Svømmeklub, hvor Birgitte Korbo brugte en del timer i bassinet. Hun var på daværende tidspunkt blandt de otte bedste kvinder i landet i 100 og 200 meter rygcrawl, men fandt også tid til en del samtaler med John Petersson på bassinkanten.

Klor og kærlighed - Hun begyndte at ringe til mig ind imellem, og jeg fattede det ikke rigtigt. Men jeg fandt efterhånden ud af, at hun var forelsket i mig, fortæller John Petersson, der snart rykkede ind til sin kommende kone på Frederiksberg.

Han læste HA og matematik og siden cand. merc. aud, og blev senere autoriseret revisor i 2003. Året efter flyttede John Petersson og konen tilbage til Jyllinge, hvor de i dag bor på Hirsevej tre minutter fra Jyllingehallerne.

Undervejs fik de to børn, og de er i dag så store, at den ældste er flyttet hjemmefra. Datteren Katja svømmer i A6, hvor moren i dag er holdleder for seniorholdet, og sønnen Mads gør det, hans far ikke kunne holde til - han spiller fodbold.

Åbne døre John Petersson lod sig købe ud af revisionsfirmaet Addea i slutningen af 2016, og satsede i september 2017 på at erobre den indflydelsesrige post som enten vicepræsident eller præsident for den Internationale Paralympiske Komité. Ingen af satsningerne lykkedes imidlertid, og John Petersson måtte gøre status.

- Jeg stod i et vadested. Der var døre der lukkede, og andre der åbnede, reflekterer den lille PL-svømmer, der sigter mod at stille op som bestyrelsesmedlem i den Internationale Paralympiske Komité i 2021.

Indtil da har John Petersson rigeligt at passe. Når tiden ikke går med det frivillige arbejde, passer han kunderne i rådgivningsfirmaet - enten til møder ude i byen eller ved tasterne på hjemmekontoret.

- Jeg bruger ikke tifinger-systemet på computeren - men det går ret hurtigt, griner han.