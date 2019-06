Underskrifter mod at ændre lokalplan for højskolegrunden

Denne ændring betyder ifølge oplægget, at de fire planlagte 3-etagers punkthuse nu skal være fire etager høje, og at bebyggelsesprocenten på grunden skal øges fra 25 til 34 procent. Udover indbliksscener til de tilstødende grunde frygter initiativtagerne, at et sådant byggeri vil skæmme landskabet, samt at de yderligere kvm vil give øget trafik i området. Endvidere lyder det, at områdets naboer har købt deres ejendomme i tillid til, at politikerne vil respektere den gældende lokalplan.

- Jeg kan konstatere, at den lokalplan har ligget rigtig mange år uden at blive brugt. Den er åbenbart ikke attraktiv nok, til at der sker noget. Og jeg tror, at det er rigtigt vigtigt, at der sker noget snart. Ingen er tjent med, at højskolen bliver ved med at forfalde. For mig at se har alle en interesse i, at vi får noget til at ske, siger han.