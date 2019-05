Underboretyve tømte stuen

Tyve havde i sidste uge travlt med at tømme stuen i et hjem i Jyllinge på Fasanvej. Beboerne var ikke hjemme hele ugen, det betød, at tyvene havde god tid til at tage for sig. De stak af med to længestole i læder, seks spisestuestole i læder, en gulvlampe, fladskærms-tv, højtalere og sandsynligvis endnu mere, da ejerne ikke har overblik over situationen endnu. Tyvene kom ind ved at underbore et vindue.