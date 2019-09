Rikke Hansen med sin guldmedalje sammen med slagtermester Palle Christensen. Foto: PeterJarvad

Send til din ven. X Artiklen: Udmærkelse til svend: Ny guldmedalje til Frimann-lærling Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Udmærkelse til svend: Ny guldmedalje til Frimann-lærling

Roskilde Avis Paperboy - 06. september 2019 kl. 11:13 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Rikke Hansen, der er nyudlært svend fra Slagter Frimann i Støden har også hentet guldmedalje på Slagteriskolen i Roskilde.

Både hun og slagtermester Palle Christensen, hvis elever flere gange har hentet flotte udmærkelser, er selvfølgelig stolte over resultatet.

- Medaljen betyder meget for mig, fordi den er et symbol på, at jeg kan mit håndværk, siger 26-årige Rikke Hansen.

Ved svendeprøven skulle hun igennem fire discipliner for at vise sine færdigheder indenfor faget. Her bedømmes deltagerne på kvalitet og hastighed, samtidig med at de nye svende også vurderes på hygiejne, personlige egenskaber og evne til at overholde sikkerheden.

Hun har stået i lære gennem to år, og hendes læremester Palle Christensen roser hende:

- Hvis nogen fortjener sådan en udmærkelse, er det Rikke. Hun har knoklet hårdt for det, og hendes udvikling har været helt fantastisk at følge.

Følger far og morfar

Rikke Hansens far var også slagtersvend, og i 1960 bestod han sin svendeprøve med en bronze¬medalje. Han gik desværre bort i 2015, men hans medalje var med i lommen, da Rikke Hansen skulle afslutte sin slagteruddannelse.

- Min fars medalje har en helt særlig betydning for mig og har efter min svendeprøve kun fået en større betydning. Gennem medaljen var han med mig på min store dag og jeg føler, at hans medalje har bragt mig held, lyder det fra en rørt Rikke Hansen.

Hun fortæller, at hendes egen guldmedalje skal fejres med kæmpe svendegilde for hendes familie, venner og kolleger:

- Hele min familie er uddannet indenfor slagter- og kokkefaget. Jeg har også stået i køkkenet sammen med min far, siden jeg var helt lille. Det har båret frugt og gjort, at jeg står her i dag, fortæller Rikke.

Efter svendeprøven kunne hun også tage morfars bowlerhat på hovedet som symbol på, at hun nu er en del af faget.

Flere vindere

Slagter-forretningen i Støden har dermed igen bevist sit høje niveau. Rikke er den tredje svend i træk, der henter medalje.

I 2017 blev Palle Christensens forretning kåret som 'Danmarks Bedste Slagter', og eleverne på Slagteriskolen har også fået øjnene op for, at det er et godt uddannelsessted, så der nu er kø for at komme i lære her.

Forretningen hedder fortsat Slagter Frimann, fordi Palle Christensen overtog den efter Peter Frimann, der havde givet den et godt navn.

css