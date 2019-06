Se billedserie Thea Hertz bor med sin mand og deres to døtre, Bella og Sol, i et parcelhus på Ægirsvej fra 1962. Mange har bygget i højden i området, og hun mener, at det er godt, at det bliver begrænset, så området så vidt muligt kan bevare sit oprindelige udtryk.

Tradition og fornyelse nær Frederiksborgvej

Beboerne omkring Valhalvej er selv med til at skabe deres lokalplan - men ikke alle er begejstrede for første udkast

Roskilde Avis - 23. juni 2019

- Det er et pilotprojekt for, hvordan man kan lave lokalplaner, siger Sine Molter Primdahl.

Hun er antropolog og byudvikler ved Roskilde Kommune, og hun har været tovholder for den nye lokalplanproces, der indtil videre har resulteret i forvaltningens forslag til Lokalplan 675, som nu er i høring indtil august.

Område uden lokalplan Det 20 ha store område med i ca. 200 husstande er afgrænset af Julemærkehjemmet mod nord, Frederiksborgvej mod vest, Haraldsborgvej mod øst og Folkeparken mod sydvest - og udover at være domineret af parcelhuse fra 1950- og 1960erne er området kendetegnet ved ikke at have en lokalplan.

Ændrer karakter Området blev udstykket i 1960erne og har været præget af ensartede enfamiliehuse. I de senere år har området imidlertid været under løbende forandring, efterhånden som fastboende og tilflyttere i stigende grad river ned og bygger nyt, eller bygger til både i bredden og højden.

På den baggrund henvendte flere borgere til at sig til kommunen med ønsket om en lokalplan for området. Det arbejde er nu i gang, men ved en ny proces, der i langt højere grad har inddraget beboerne i området.

Gåture og workshop Områdets beboere blev inviteret til tre gåture rundt i området, hvor de havde mulighed for at udtrykke deres ønsker.

- Vi samlede input sammen og lod det være grundlag for en workshop. Her sad de ved borde og rangerede i 14 kategorier, hvad der ville være vigtigst at få med i lokalplanen, fortæller antropologen.

Demokratisk tidsrøver Arbejdet blev præsenteret på et dialogmøde, hvorefter lokalplanforslaget blev udarbejdet. Tirsdag 25. juni bliver der holdt et borgermøde, hvor beboerne kan høre mere om forvaltningens 58 sider lange forslag til lokalplan.

- Det har været en tidskrævende og demokratisk proces, og jeg tror ikke på, at vi kan gøre det igen. Men vi kan tage de bedste elementer ud og genbruge fremover, vurderer Tomas Breddam.

Tilbage til 60erne Thea Hertz flyttede med sin mand til Ægirsvej nær Julemærkehjemmet for tre år siden. De har to mindre børn, og er glade for at bo i et klassisk parcelhus fra 1960erne. Da familien vokser, har de planer om at bygge til på længere sigt, men Thea Hertz ønsker grundlæggende at bevare kvarterets udtryk, som det er.

- Vi flyttede hertil, fordi vi synes, her var hyggeligt og lækkert. Så jeg er tilhænger af, at man ikke bare kan bygge toetagers kasser. Vi er æstetikere, så vi hylder, at man bevarer området, som det så ud i 1960erne, siger Thea Hertz, der har følt sig meget hørt i den lange lokalplanproces.

De forandringsbekymrede Ganske anderledes ser verden ud fra øverste etage på Valhalvej, hvor Christian Helms Jørgensen har revet et etplans hus ned og bygget en bolig i to fulde etager. Han har boet i området i 25 år, og han anerkender intentionen i arbejdsprocessen med den kommende lokalplan.

- Det er en meget visionær og inddragende tilgang til regulering, siger beboeren, der dog sidder tilbage med en oplevelse af, at et særligt segment af beboere har haft størst held med at få forvaltningens opmærksomhed.

- Det er tydeligt, at det er de ældre og forandringsbekymrede, der har fået stemme i lokalplanforslaget, siger Christian Helms Jørgensen.

Han nærer ikke samme kærlighed til parcelhusene fra midten af forrige århundrede, som han ser forvaltningen gøre i forslaget, der kom ud 24. maj.

- Kvarteret har mange traditionelle enfamiliehuse fra midt i århundredet, hvor pengene var små. Her er fx et betydeligt antal Risø-huse, som er hurtigt byggede, billige gasbetonhuse, der gav mening på den tid, men som i dag er helt utidssvarende både plads- og energimæssigt, siger Christian Helms Jørgensen.

Restriktivt udkast Selv har han bygget i to etager, hvilket har givet mulighed for det eftertragtede kig til fjorden, men han anerkender bekymringerne for de direkte gener ved nybyggeri i kvarteret.

- Nogle bliver bekymrede, og det er helt relevant, for der kan være direkte gener for naboer som fx indblik, skygge og begrænsning af udsigt, siger han.

Derimod er han helt uenig i forvaltningens opfattelse af den rigtige smag på vegne af kvarteret. Udkastet til Lokalplan 675 dikterer blandt andet et særligt farvevalg og udelukker visse tagtyper.

- Resultatet er et overordentlig restriktivt udkast til lokalplan, og det synes jeg, er et problem, for der skal være plads til fornyelse. Området har i dag en stor diversitet af materialer og arkitektur, og det er da en fordel for området, at der også kommer nye typer byggeri til. Nogle har fx renoveret deres facade med naturskiffer - det er et spændende og helt anderledes materiale, som ikke vil blive tilladt med den nye lokalplan. Smag er forskellig og skifter over tid, så udtryk for en særlig smag i en lokalplan er problematisk, vurderer Christian Helms Jørgensen.

Positivlisterne Beboeren på Valhalvej har derfor tænkt sig at gøre indsigelser mod udkastet, som han mener, gør vold på et mangfoldigt område i Roskilde.

- Kommunen formulerer positivlister, hvor man kun må særlige ting, og det trækker bestemte standarder ned over kvarteret, som ikke findes i dag ud fra et ideal om, at ensartethed er godt. I stedet burde kommunen holde sig til at forbyde, hvad der er til direkte gene for andre, siger Christian Helms Jørgensen.