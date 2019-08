Send til din ven. X Artiklen: To unge knaldet for narkohandel Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

To unge knaldet for narkohandel

Roskilde Avis Paperboy - 19. august 2019 kl. 12:27 Af Anette Gundlach Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fredag klokken 13.30 blev to mænd fra Roskilde afsløret i at sælge hash, da politiet lavede en specialrettet indsats. Politiet lagde mærke til en mand på Bakkesvinget tæt ved Maglegårdsvej, han havde en mistænkelig opførsel. Politiet så, at manden, en 19-årig fra Roskilde, udvekslede ting med flere andre og havde en mistanke om, at han havde gang i noget ulovligt.

Manden blev anholdt, og det viste sig, at han var i besiddelse af 7,63 gram hash, som lå i fire salgsposer. Politiet havde en mistanke om, at manden gemte sit hashdepot på en adresse tæt ved og foretog en ransagning af denne adresse.

Her fandt politiet yderligere 37,82 gram hash fordelt i 20 salgsposer, som den 19-årige blev sigtet for at ville sælge. En 21-årig mand fra Roskilde, som boede i den lejlighed, hvor hashen blev fundet, blev også kortvarigt anholdt og sigtet i sagen.

Politiet fik fat i tre personer, som kunne mistænkes for at have købt hash af den 19-årige. En 33-årig kvinde fra Odense havde købt en joint, en 26-årig mand fra Roskilde 5,71 gram hash og en 22-årig havde købt 1,89 gram hash, oplyser politiet. De erkendte alle tre at have købt hash af manden og blev sigtet for at være i besiddelse af stoffer.

De formodede pushere er tidligere blev snuppet i forbindelse med en lignende indsats mod narko på gadeplan i Ringen ved Søndre Ringvej i Roskilde 14. august. Her blev de også sigtet for at være i besiddelse af hash.