Se billedserie Chefen for Nordea i Roskilde Timm Schiander foran det lokale hovedsæde på hjørnet af Hersegade og Algade. Foto: Jan Partoft

Send til din ven. X Artiklen: Timm har travlt med at gøre Nordea mere åben i Roskilde Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Timm har travlt med at gøre Nordea mere åben i Roskilde

Roskilde Avis Paperboy - 11. august 2019 kl. 00:31 Af Foto: Jan Partoft Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Da Timm Schiander blev ny direktør for Nordea i Roskilde, gik han i gang med at gøre byens største bank mere synlig, åben og lydhør. Efter snart to års indsats sammen med medarbejderne, er det nu ved at lykkes, synes han.

Før Timm kom til Roskilde, har han også været filialchef i Hørsholm samt Frederiksværk, og inden hans tid i banken dyrkede han tennis på topplan og vandt som junior flere DM-titler.

Oprindelig kommer han fra Svinninge og er opvokset i Holbæk.

Som kun 31-årig var det en stor tillidserklæring at blive chef for en af Nordeas største danske filialer, hvor man havde overtaget en betydelig del af den krakkede Roskilde Bank.

Hårdt fodarbejde

I en lang periode var det gået fint for Nordea med gode resultater i en række år, men efter finanskrisen og afsløringerne i Panama-papirerne om 'skatte-fusk' løb man ind i modgang.

- Vi var nok blevet for indadvendte og gjorde for lidt, når det gjaldt om at holde kontakten til kunderne. Derfor var tiden inde til at ændre stil og blive mere synlige i lokalområdet.

- Når vi rent faktisk er langt det største pengeinstitut i Roskilde, forventer kunderne også med god grund, at vi er engagerede i det lokale område. Det er vi meget bevidste om, forklarer Timm Schiander.

Derfor har Nordea-Roskilde i den seneste periode været aktive med at dele penge ud fra sin store fond.

Man støtter f.eks. det kommende gadeløb i Roskilde den 22. august samt byfester i Viby eller Jyllinge. Desuden er banken også med i FC Roskilde som byens sportslige flagskib.

Et sidste skridt har været at engagere sig i kampagnen for FN's Verdensmål om et bedre klima, hvor Roskilde er en af de deltagende byer.

Endelig har Nordea indført weekend-åbent, så kunderne kan komme i forbindelse med banken og få ordnet vigtige forretninger, f.eks. ved tilsagn til boliglån.

Mange møder

En del af opskriften har været at holde mange møder med kunderne. I den første halvdel af 2019 har Nordea har to til tre arrangementer hver måned med i alt over 400 deltagere.

Emnerne har f.eks. handlet om, 'når børnene forlader reden', og der måske skal anskaffes bolig til dem, eller de skal hjælpes på anden måde.

Så har der været møder om 'bæredygtige investeringer', fordi flere og flere kunder prioriterer, at deres penge skal være med til at skabe et bedre miljø - og i hvert fald ikke forværre forureningen.

Et tredje populært emne har henvendt sig til de unge familier, der skal købe deres første bolig og får gode råd om det.

I anden halvdel af 2019 regner Timm Schiander med at intensivere aktiviteten yderligere, så endnu flere samlet set kommer til at deltage i arrangementerne hos Nordea Roskilde.

- Jo flere vi får talt med, desto mere får vi at vide om, hvad vi gør godt og mindre godt. På den måde får vi en bedre bank til vore kunder.

Får kunder igen

Roskildes Nordea-chef er meget tilfreds med, at det gennem en omfattende indsats er lykkedes igen at skabe fremgang på boligmarkedet.

- For nogle år siden tabte vi kunder på husmarkedet, men nu får vi flere igen, og det er et meget vigtigt område for os.

Timm Schiander er stolt og glad over at stå i spidsen for en af Nordeas store afdelinger.

- For mig betyder det rigtig meget at arbejde her i Roskilde. Vi er i en by med mange aktive og engagerede mennesker, der vil noget med byen, og så må vi spille med som et stort pengeinstitut i området.

- Enten jeg møder folk fra Mødrehjælpen, spejderne, sportsklubberne eller andre, bliver jeg bekræftet i, at man skal have en solid lokal basis for at skabe fremgang for banken. Det skaber samtidig motivation hos medarbejderne, når de oplever, at tingene lykkes.

Nordea i Roskilde beskæftiger i alt 110 ansatte. Deraf arbejder de 40 med private kunder, mens resten tager sig af erhverv og andre opgaver.

Samtidig er regionsdirektøren for hele Sjælland, udenfor København, også rykket til Roskilde, hvilket efter Schianders opfattelse viser noget om byens betydning for banken.

tk