Til valgmøde i Klub Ligeværd: Handicap kræver styrke

Roskilde Avis - 21. maj 2019

Man skal være ekstra stærk for at finde vej i junglen af regler og tilbud, hvis man er født med et handicap, kom det hurtigt frem ved et valgmøde i Klub Ligeværd på Kildegården. Klubben, der er for unge med særlige behov, havde inviteret Roskildes folketingspolitikere til at fortælle om, hvordan de har tænkt sig at hjælpe unge psykisk handicappede, hvis de bliver valgt.

Det viste sig også, at når man ikke kan klare sig uden hjælp fra andre, så er det godt at have venner og familie, der er gode til at presse på og ringe til kommunen hele tiden, for så kommer man først i køen. Har man ikke hjælp, ryger man længere ned i køen.

Det er slet ikke i orden var politikere og fremmødte fuldstændigt enige om.

Lang ventetid

De unge var interesserede i at høre politikerne om, hvor lang tid, de mener, at ventetiden bør være, når de er færdige med STU (special tilrettelagt uddannelse).

De unge risikerer i dag at skulle vente i mange år, før det er afklaret, om de skulle have flexjob eller pension. En enkelt fortalte, at han kendte en, der havde ventet i hele 11 år. En venten der foregik uden ordentlig økonomi, fordi intet var afklaret, så vedkommende ikke kunne flytte hjemmefra.

De unge forklarede, at det kun burde tage mellem 3 måneder og to år med en sådan afklaring, og det var politikerne enige i.

Jungleloven

En af tilhørerne forklarede, at det var svært at finde rundt i, hvad man har krav på, og hvad man kan søge.

- Men det har man da krav på at få hjælp til, sagde Merete Dea Larsen fra (DF), der var lige så forbavset over at høre dette, som de andre fremmødte politikere.

Men man bliver ikke hjulpet med ens rettigheder, når man henvender sig til kommunen, sagde Mia Kristina Hansen, der netop derfor har startet foreningen, Bak op om de pårørende til handicap og psykisk sårbarhed, for at sætte fokus på de problemer, de støder på hver eneste dag.

Aftenen bød på mange oplysninger om de handicappedes problemer med kommunen, med at finde bolig, arbejde og meget andet. Problemer politikerne aldrig havde hørt om før, og som de blev meget forbavsede over at høre om.

Ring til os, når vi er blevet valgt, så skal vi nok tage sagen op, sagde flere af dem.

De kunne alle se, at de handicappede skal grueligt meget igennem, for at få et så normalt liv som muligt. Og det er ikke handicappet, der er det største problem, men de regler og procedurer politikere har vedtaget.