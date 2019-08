Se billedserie En voldsdømt mand er sigtet for at true og afpresse en mand, der bor på Lindegården.

Tidligere voldsdømt: Truede med at slå vidne til plukfisk

Roskilde Avis Paperboy - 17. august 2019 kl. 07:25 Af Tekst og foto: Anette Gundlach Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En 45-årig tidligere voldsdømt mand er sigtet for i mere end et år at have presset et vidne, en mand i 50'erne, til at udlevere mere end 110.000 kroner til ham.

Læs også: Lommetyve lå på lur efter bytte

Voldsmanden fik ham angiveligt til at hæve de mange penge ved at true med at brække alle hans knogler, hvis han ikke betalte et beløb for hver måned, den 45-årige havde siddet i fængsel.

Den voldelige mente åbnebart, at det var mandens skyld, at han havde siddet i fængsel, fordi denne havde vidnet mod ham i en sag, hvor han både blev dømt for grov vold, afpresning og vidnetrusler.

Mødtes på grillbar

I sagsakterne står der, at pengeafpresningen startede 3. januar 2018, da den voldsdømte ringede til offeret og krævede, at han hævede alle sine penge, hvorefter de skulle mødes på en grillbar i Hedehusene.

Derefter kørte de sammen med tiltaltes tidligere kæreste til en adresse i Hedehusene.

Her slog den tiltalte angiveligt manden og sagde, at det var hans skyld, at han havde siddet i fængsel.

Herefter konkluderede han, at offeret skulle give ham 5.000 kroner for hver måned, han havde siddet inde.

Hvis han nægtede, ville han hoppe på ham til alle knoglerne brækkede.

Herefter hævede offeret 8.500, som han udleverede til ham.

I de følgende måneder mødtes tiltalte og offer flere gange på Vivaldi i byen og på RO's Torv. Hver gang fik tiltalte udleveret mellem 6.000 og omkring 14.000 kroner.

Sidste gang, at den formodede pengeafpresning fandt sted var 2. februar 2019.

Her skulle den tiltalte have ringet til offeret og mødt op på dennes hjemmeadresse på Lindegården foran vinduet. Det fik han dog ikke noget ud af, da vinduet ikke blev åbnet.

Sagen skal for retten i denne uge.

