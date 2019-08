Se billedserie Før valget til regionsrådet i 2017 gennemførte Sygehusgruppen og andre en kampagne for at redde Roskilde Sygehus, og det begynder nu at bære frugt. Billedet er fra et valgmøde på Katedralskolen. Foto: Thomas Olsen

Sygehusgruppen: Brug nu vores nye skadestue

Roskilde Avis Paperboy - 22. august 2019 kl. 00:16 Af Foto: Thomas Olsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Roskildes Sygehusgruppe jubler, efter at et stort flertal i Forretningsudvalget for Region Sjælland har besluttet, at der igen skal være læger hele døgnet på skadestuen i Roskilde - og i Næstved.

- Nu har vi nået et vigtigt mål i vores arbejde for at bevare så mange opgaver og job som muligt på hospitalet ved Køgevej. Så bliver det også lettere at sikre flere andre funktioner på sygehuset i Roskilde, og tiden arbejder for os, siger de to talspersoner for Sygehusgruppen, Paul Bundgaard og Frank Birkebæk.

- Opgaven er så at følge den videre udvikling tæt, og sørge for, at det bliver en succes med læger om natten på skadestuen.

Tag derud

De to repræsentanter fra Sygehusgruppen gør opmærksom på, at der er en risiko for, at resultatet ikke bliver permanent, hvis patienterne fra Roskilde-området ikke bruger skadestuen i tilstrækkelig omfang.

- Når man tænker på, at der bor over 100.000 mennesker i Roskilde-området, kan vi se, at den lokale skadestue hidtil ikke er blevet benyttet i normalt omfang. Tallene tyder på, at patienter her fra vores område bliver kørt forbi det lokale hospital og andre steder hen - selv om det er mindre skader og ulykker, der let burde kunne klares på Køgevej.

- Derfor skal man nu se nærmere på, hvor alarmcentralen og ambulancerne kører folk hen, når de ringer op. Med døgnvagt af læger i Roskilde, er det jo ikke længere nødvendigt i så mange tilfælde at køre til Holbæk eller Ølby, mener Bundgaard og Birkebæk.

- Patienterne i Roskilde-området kan også selv hjælpe til ved at insistere på at komme på Roskildes skadestue, mener de to repræsentanter for Sygehusgruppen. tk