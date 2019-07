Se billedserie Roskidle Festival Højskole havde under navnet ?Dust x Spirit? påtaget sig at sætte fokus på bæredygtighed i campingområde L på Roskilde Festival.

Støv, ånd og affald

I dynger af skrald gjorde elever fra Roskilde Festival Højskole deres for at sætte fokus på bæredygtighed

06. juli 2019
Af Tekst og foto: Tomas Skov

Campingområde L på Roskilde Festival er notorisk det yngste og mest festhærgede område på campingarealet, så det er noget af en opgave eleverne fra Roskilde Festival Højskole, har taget på sig.

Festivalen har givet eleverne på Roskilde Festival Højskole til opgave at designe et nyt og åbent område, hvor alle kan være med til at eksperimentere med bæredygtighed og fællesskab sammen under navnet 'Dust x Spirit'.

L for losseplads Denne grå og forblæste tirsdag formiddag ligner campingområde L allerede en overstået festival. Affald, flasker og dåser flyder alle steder, og de pavilloner og telte, der ikke allerede er klappet sammen, kæmper en ulige kamp med at blive stående.

Hist og her stritter livløse ben ud fra fladmaste telte, mens hætteklædte grupper er i gang med ølbonger til tunge rytmer fra de medbragte musikanlæg. Skraldeindsamling og bæredygtighed ser ikke umiddelbart ud til at stå højt på deres prioriteringsliste for dagen.

Skraldeparade Eleverne fra Roskilde Festival Højskole mødes til morgensamling under én af de store, hvide pavilloner. Dagens tema er 'Tømmermænd', og dagens program lyder blandt andet på, at køre rundt i området for at samle skrald ind - samt motivere festivalgæsterne til at deltage i aktiviteten.

Umiddelbart lidt op ad bakke. Ikke desto mindre er humøret højt, og samlingen afsluttes med at alle stemmer i til 'Du kom med alt, hvad der var dig', inden arbejdet går i gang.

- Det er en motiverende skraldeparade med god musik, fortæller kommunikationsmedarbejder Kirsten Ida Enemark fra Roskilde Festival Højskole, da lastbilen sætter i gang for at køre sin runde.

Eleverne følger med, mens de samler dåser og fladtrådte pavilloner sammen og fylder op på ladet.

Ærgerlig kultur Udover det opsøgende arbejde i campingområde L består 'Dust x Spirit' af pavillonerne Refugium, Atrium og Plenum. Her kan man blandt andet komme til yoga, meditation og avisoplæsning.

Derudover sidder elever klar i containeren med navnet Retopia, hvor enhver kan henvende sig med sin søndersmadrede pavillon og få hjælp til at reparere den.

- L er det mest skraldede område overhovedet. Det er her, du finder de vildeste fester, men også en lidt ærgerlig, egenrådig kultur. Det er noget af det, vi prøver at forandre ved at skabe noget fællesskab, i stedet for at det bare bliver en destruktiv kamp mod hinanden, siger Kirsten Ida Enemark.