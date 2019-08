Jens Kjærum og Charlotte Vinther er to af flere initiativtagere, som arbejder for at få en smal biograf i Roskilde. Her er de i amfiteatret i Folkeparken, hvor gruppen viser Bohemian Rhapsody på storskærm i august.

Smal biograf i Roskilde: Initiativgruppe håber på en 'Petit Grand' ved INSP

05. august 2019

Der var stiftende generalforsamling for foreningen RoskildeBio.nu tirsdag 18. juni i Sct. Hans Have.

Initiativgruppen består af to grupper, der tidligere hver for sig og nu sammen har arbejdet for at etablere en biograf i Roskilde, der viser smalle film - en slags 'Petit Grand', som initiativtagerne kalder det.

Queen på storskærm

I foråret har initiativgruppen allerede gennemført to visninger af smalle film i kælderen under Danske Bank på Stændertorvet, og i løbet af august viser gruppen Queen-filmen Bohemian Rhapsody på storskærm i Folkeparken.

Selv om sidstnævnte næppe kan siges at være en smal film, er idéen ikke desto mindre at skabe interesse for film, der ikke nødvendigvis store Hollywood-produktioner eller brede danske familiefilm, og således synliggøre behovet for en alternativ biograf i Roskilde.

Drømmen om lokaler

- Det skal ikke være svære arthouse-film, men en biograf med et repertoire som i Grand, Vester Vov Vov eller Øst for Paradis, siger Charlotte Vinther, der sammen med blandt andre Jens Kjærum står bag det nye initiativ.

Initiativgruppen kommer også til at vise en film i Byens hus i september i forbindelse med Golden Days. Imidlertid er den helt store drøm naturligvis at finde egnede lokaler, for en permanent, smal biograf i Roskilde.

- Vi drømmer om en rigtig biograf, men udfordringen er at finde en egnet og ledig bygning. Der er en række krav til loftshøjde, isolering, vinduer og lignende, fortsætter Charlotte Vinther.

Dyrt og dårligt

Den gamle kino bag Sortebrødre Torv er hårdt medtaget af skimmelsvamp, så det ville være en meget dyr løsning. Gruppen har dog også besøgt den forhenværende Roskilde Bio i Algade af flere omgange .

Men for det første er halvdelen af den tidligere biograf i dag udstykket til lejligheder, dernæst vil den koste over 3 millioner kroner at erhverve.

- Den opfylder krav til loftshøjde og manglende vinduer - men prisen er en udfordring. Samtidig er der flere ejere, så summen af forhindringer er for stor, konstaterer Charlotte Vinther.

Førstesalen i TDC-bygningen i Gullandsstræde har stået tom længe. Imidlertid må initiativgruppen bag Roskildebio.nu konstatere, at ejerne ikke er tilstrækkeligt forhippede på at få de store lokaler lejet ud.

- Det er meget dyrt, og der skal gøres meget, siger Charlotte Vinther.

Rejsestald bedste bud

Musicon var for få år tilbage et overflødighedshorn af ledige haller, men i dag er virkeligheden, at alt nu er optaget i den nye bydel. Det efterlader indtil videre én reel mulighed for en kommende, smal biograf i Roskilde, nemlig den gamle rejsestald på Køgevej tæt op ad INSP.

- Det er et helt råt lokale, men en meget charmerende bygning med brosten på gulvene. Der er flere udfordringer, fx med bærende stolper, der begrænser udsynet. Men hvis den stadig er ledig efter ombygningen af INSP, vil vi kigge på den igen, siger Charlotte Vinther, som håber at en kommende biograf kan blive en slags kulturhus i Roskilde.

- Det ville være ideelt at have en lille café, og så kunne vi have arrangementer som fx foredrag og musikalske indslag i forbindelse med filmvisningerne, siger hun.