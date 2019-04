Se billedserie Skolerne kan få tilbud om at måtte bestemme mere. (Foto: Jan Partoft) Foto: Jan Partoft

Skoler kan få kort skoledag tilbage

Roskilde Avis Paperboy - 09. april 2019 kl. 06:09 Af Anette Gundlach

Roskildes folkeskoler får mulighed for at droppe den lange skoledag og planlægge skoletiden, ligesom det var ,før den nye og udskældte folkeskolereform blev vedtaget. I hvert fald hvis flertallet i Skole- og Børneudvalget får lov til at bestemme.

Roskilde Kommune har nemlig modtaget en invitation fra Finansministeriet og Undervisningsministeriet om at være med i et forsøg, hvor skolerne selv får lov til at planlægge og tilrettelægge skoletiden. Hvis nare de holder sig indenfor budget og rammer.

Sagen var oppe i Skole- og Børneudvalget i sidste uge, og her stemte et flertal bestående af Jeppe Trolle (R), Jette Tjørnelund (V), Tina Boel (SF) og Henrik Stougaard (El.) for at skolerne skulle have lov til at være med i forsøget, hvis de ellers havde lyst.

Jette Henning (S), Camilla Vilby-Mokvist (S) og Gitte Simoni (DF) stemte imod, og de sendte til sagen videre til Byrådet for at få omstødt udvalgets beslutning.

Gitte Simoni mener, det ikke er en god ide lige nu at lade skolerne være med i et forsøg, da de har meget travlt.

- Lige nu siger vi nej tak, for vores personale skal holde sig til kerneopgaverne, da der allerede er rigeligt at gøre der er travlt.

Fri for skolereformen

Henrik Stougaard (El.) siger derimod klart ja til muligheden.

- Skolerne må selv bestemme om de siger ja eller nej. Det skal vi ikke bestemme for dem, siger den erfarne politiker. Han glæder sig over, at skolerne på den måde får mulighed for at vriste sig ud af skolereformens rammer.

- Vi har hele tiden ment, at reformen i store træk var en fejltagelse, og det gør ministeren også. Derfor skal skolerne have mulighed for at tage imod tilbuddet.

Selvom sagen skal en tur i byrådet er Stougaard ikke nervøs for, at forslaget ikke bliver stemt igennem, på trods af at Socialdemokratiet alene har flertal.

Henrik Stougaard har tidligere oplevet, at de mange S-medlemmer ikke var enige indbyrdes. Derfor mener han, der nu er chancer for at forslaget kan gå igennem.

Forsøget skal foregå over en tre-årig periode.

Selvbestemmelse

Her får skolerne størst mulig frihed og fleksibilitet i forhold til at tilrettelægge undervisningen i overensstemmelse med deres egen prioriteringer, ønsker og behov.

Forsøget skal bidrage med ny viden om, hvordan øget selvbestemmelse på skolerne i forhold til organisering og tilrettelæggelse af undervisningen kan understøtte undervisningskvaliteten.

Forsøgsperioden går fra skoleåret 2019/20 til og med skoleåret 2022/23.

Forsøgene kan omfatte hele skoler, hele klassetrin, flere klasser eller en enkelt klasse.

Roskilde Kommune skal have skolens ansøgning senest 1. maj.

Ansøgning

Man skal ansøge om, Friinstitutionsforsøget på roskilde.dk

Man finder en vejledning under seneste Skole- og Børneudvalgsreferat punkt 59.

Ansøgningen skal være inde senest 1. maj.

Du kan også finde linket til ansøgningsblanketten på roskildeavis.dk