Skater­pigerne fra Roskilde

Af Anette Gundlach Foto: Anders Ole Olsen

Du skal ikke regne med, du kommer til at blive så god, sagde en kæreste til 21-årige Pauline Bülow, da hun begyndte at komme på skaterbanen i Hal 12 for et par år siden. Men her tog han fejl. I dag flyver Pauline sikkert gennem luften på sit bræt.

Hun er med i pigeskatergruppen Dont Give A Fox, der træner i hallen hver tirsdag aften fra klokken 19 til 22.

Man kan følge pigerne i DR3 serien. Skaterpigerne - Don't Give A Fox.

Gruppen blev startet på opfordring for tre år siden af deres veninde Sofie. Og Matilde var med fra den første dag.

Den 28-årige kvinde, der i øjeblikket er ved at skrive speciale i botanik på Københavns Universitet, startede sin egen rullebrætkarriere ved at bruge et longboard som transportmiddel.

Senere blev hun ligesom Pauline bidt af skaterlivet og af de mange flyvende kunstner, man kan lave på et skateboard.

Klart kan piger skate

De unge kvinder hører ofte kommentarer eller spørgsmål om, at piger ikke kan skate.

Men selvom langt de fleste skatere er af hankøn, så kan pigerne sagtens suse af sted i luften, ad gelændere og ned af trapper på et skateboard, ligesom drengene.

Når gruppen ikke skater i hal 12, kan man møde dem rundt omkring i landet, når de kommer kørende i deres lyserøde bus, der godt nok ikke er så kørende i øjeblikket, og derfor står parkeret i hallen.

Uden stress med skate

Pauline og Matilde elsker skatermiljøet.

- Her er vi ligeglade med, hvad andre tænker, forklarer Matilde og uddyber, at piger og kvinder bare kan komme som sig selv uden at skulle leve op til noget som helst.

Og det er der god brug for, er de enige om.

- Unge på ungdomsuddannelserne i dag er helt vildt stressede, meget mere end da jeg gik i gymnasiet for ti år siden, der havde vi også tid til at have det sjovt. Nu går de rigtig meget op i deres karakterer, siger Matilde.

I Don't Give A Fox er de en fast kerne på 12 piger, men alle kan komme forbi til pigeskaterdag om tirsdagen.

- Vi vil gerne inspirere andre piger til at skate, og hvis man har lyst til at skate med nogle fra gruppen en anden dag, kan man bare skrive til os på Instagram, så kan det være, at en af os er i nærheden, siger Pauline.

Tryghed i fællesskab

Pauline og Matilde forklarer, at mange piger føler sig utrygge og generte, hvis de er nybegyndere på et skateboard, og der næsten kun er drenge i nærheden.

- Vores fællesskab giver tryghed, og så er her plads til, at man er nybegynder, siger Matilde.

Pauline fortsætter:

- Vi hepper på hinanden, også selvom man måske skal bruge 20 minutter til at droppe en rampe.

Når de to unge kvinder skal pege på, hvad der er det bedste ved gruppen, er svaret klart.

- Det fedeste ved det hele er, at vi har hinanden, og at vi har fået 12 bedste venner. Og selvom vi er meget forskellige, så er vi rigtig gode til at respektere hinanden.

Hvis man vil skate med nogle af pigerne fra gruppen, kan man kontakte dem på Instagram på dontgiveafoxgirlskate.

