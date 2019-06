Sankthans med fyrværkeri og bål

Roskilde Fortællerlaug fortæller midsommerhistorier ved Kreativt Hus for Børn, søndag 23 juni fra klokken 11 til 12.30.I Gundsølille er der børnevenlig sankthans. Her bliver bålet tændt klokken 19.30, og pladsen åbner klokken 18.KFUM-spejderne i Gundsø­lille står for arrangementet, der finder sted ved Bolund Gruppens hytte på Lindebjergstien 25.Hos familien Gjerskov på Dyssegården på Frederiksborgvej 570 er der sankthansfest fra klokken 19.30 Her må man gerne tilmelde sig på gjerskov@mail.dk eller 46 78 84 66.Sagnlandet Lejre holder magisk midsommer fra klokken 16 til 21. Aktiviteter for hele familien og mulighed for at grille pølser, bage snobrød og pandekager i Båldalen.Klokken 17 til 18 ofrer jern­alderfolket til guder og ånder i Offermosen.Klokken 19 tændes midsommerbålet i Arenaen.Billetter til arrangementet sælges fra klokken 16.I Lejre er der bål ved Domus Felix på Bygaden 20 fra klokken 20.30. Båltaler er ROMU’s nye direktør Morten Thomsen Højsgaard. Gruppen Mathias Grip Folktet står for den musikalske underholdning.Osted Idrætsforening holder sankthansaften på Osted Idrætsanlæg. Som noget nyt vil der i år være et børnesankthansbål, der tændes kl. 17. Først klokken 21 tændes voksenbålet. Båltalen holdes af Landsdelsformand for DGI Midt- og Vestsjælland Bruno Lundgaard Hansen.