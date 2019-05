Roskilde kommune har begået en meget alvorlig fejl med forkert vejledning ved afgivelse af brevstemmer. Derfor sender alle partiernes kandidater nu et fælles krav om, at alle berørte vælgere skal kontaktes. Foto: Jan Partoft

Roskildes partier i: Fælles aktion imod brevstemme-koks

Roskilde Avis - 28. maj 2019

Alle patiernes folketingskandidater i Roskilde går nu sammen i en fælles aktion, der skal få gjort noget effektivt ved det alvorlige koks, der er foregået omkring afgivning af brevstemmer i kommunen til det kommende folketingsvalg.

Her er der i flere tilfælde givet forkert rådgivning til ældre, svagelige og andre, som har brevstemt. De fik at vide, at så kunne de ikke stemme personligt, selv om dette er helt forkert.

I en samlet henvendelse til kommunens ledelse og Indenrigsministeriets valgeksperter er kandidaterne ikke tilfredse med, at kommunen har meddelt, at så kan man møde frem på biblioteket eller borgerservice for at stemme om, hvis man har været udsat for denne fejl.

Partierne kræver nu, at kommunen henvender sig til alle, der har brevstemt for at gøre opmærksom på denne fejl, så de kan få mulighed for at stemme om.

Kæmper om pladserne

For alle Roskilde-kandidaterne til folketingsvalget er det en meget alvorlig sag, der i værste fald kan koste dem pladsen på Christiansborg.

I næsten alle partier er der nemlig sideordnet opstilling, så de personlige stemmer er afgørende for, hvem der bliver valgt indenfor Region Sjælland, som udgør den storkreds, hvor Roskilde hører til.

Ved Folketingsvalget afgør alle stemmer på kandidater og parti-lister først, hvor mange folketingsmedlemmer de forskellige partier får valgt fra Region Sjælland.

Men derefter er det de personlige stemmer, som bestemmerr, hvem der er valgt for partierne.

Hvis Roskilde-kandidaterne nu pga. forkert vejledning fra kommunen får færre personlige stemmer, kan det betyde, at kandidater fra andre dele af Sjælland bliver valgt i stedet for dem.

Gjerskov og Brask

Ved sidste valg klarede Roskildes kritiske socialdemokratiske folketingsmedlem Mette Gjerskov akkurat lige at blive genvalgt, og derfor kan det være farligt for hende, hvis hun nu taber personlige stemmer på denne måde.

Venstres nye håb i Roskilde Lars-Chr. Brask slås ligeledes meget ihærdigt for at få et af V-mandaterne i Region Sjælland, hvor han bl.a. har statsminister Lars Løkke, Bertel Haarder og andre kendte folk som konkurrenter.

Hos SF har den lokale kandidat Jan Bjergskov også et håb om at blive valgt sammen med Jakob Mark. Det samme gælder det radikale byrådsmedlem Jeppe Trolle, der er opstillet i Lejre, og som har en chance for at blive valgt sammen med Zenia Stampe.

Indenfor Dansk Folkeparti skal byrådsmedlem Merete Dea Larsen kæmpe meget hårdt for at blive genvalgt i forhold til en række mere etablerede folk, så hun kan heller ikke undvære nogen personlige stemmer.

Den eneste, der ikke bliver ramt, er Enhedslistens Christian Juhl. Han er sikker på genvalg, fordi venstrefløjs-partiet har partiliste, så spidskandidaten altid bliver valgt først - og derefter ser man, om der er stemmer til flere.

Men han har også underskrevet protesten, fordi kommunen har lavet en alvorlig fejl, der kan sætte spørgsmålstegn ved et demokratisk valg.

