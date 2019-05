Claus Nielsen og Peter Sørensen blev kåret til Danmarks bedste iværksættere i TV2-programmet Vejen til Seier mandag 29. april. Med udnævnelse følger en investering i firmaet på seks millioner kroner. Foto: Fotograf Per Arnesen

Roskilde-firma Seirede

Kåret til Danmarks bedste iværksættere i TV2-program

Roskilde Avis Paperboy - 01. maj 2019 kl. 14:32 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I den sidste halvanden måned har Roskilde-virksomheden Spring Copenhagen været i kamp med 700 andre iværksættere i TV2-programmet Vejen til Seier. De har kæmpet om en investering på op til 10 millioner kroner.

I mandagens sæsonfinale kulminerede programmet, da Lars Seier accepterede Spring Copenhagens tilbud om at blive ligeværdig partner. Ejerne, Claus Nielsen og Peter Sørensen, blev kåret til Danmarks bedste iværksættere, og deres design-virksomhed fik tilført seks millioner kroner.

Nærmarkeder erobres De to partnere, der begge er opvokset i Roskilde, kommer ikke til at hvile på laurbærene. Kapitaltilførslen giver nemlig tidligere end forventet ekstra muskler til at tage markedsandele, og i samarbejde med Lars Seier er der sat ambitiøse målsætninger.

- Det er fuldstændig fantastisk at stå med sejren i Vejen til Seier. Vi har vundet titlen foran 700 andre dygtige danske iværksættere, og vi har fået en kapacitet som Lars Seier om bord i vores virksomhed. Vi er stolte af vores vækst hidtil, men med den ekstra økonomiske kapital kan vi gå i krig på blandt andet nærmarkederne i Skandinavien og Nordeuropa, så endnu flere får øjnene op for vores designs, siger Claus Nielsen.

Investering er afgørende Investeringen betyder, at der for alvor er sat damp under kedlerne på virksomheden. Allerede i begyndelsen af 2019 har virksomheden etableret en række nye distributører og agenter i størstedelen af EU for at kunne geare væksten yderligere.

Derudover skal millionerne, ud over at styrke eksporten, give ekstra rum til produktudvikling, og der er sat ekstra kræfter ind på at udvikle lamper.

- Lars Seier er en af Danmarks mest succesfulde investorer. Det er et gigantisk skulderklap, at han tror på os og Spring Copenhagen. Investeringen spoler nærmest virksomhedens udvikling og vækstplan to-tre år frem i tiden, siger Peter Sørensen.

Forventer succes Vejen til Seier handlede om at finde Danmarks bedste iværksættere. Men for Lars Seier handlede det også om at vise, at iværksætteri er hårdt arbejde. Og netop Claus og Peters dedikation var en af mange grunde til, at Lars Seier valgte at investere i Spring Copenhagen.

Produkter til hjemmet Spring Copenhagens første lamper kommer på markedet i efteråret 2019. Samtidig styrker Spring Copenhagen den internationale distribution af nuværende designs og koncepter - og sætter alle sejl til for at udvikle nye.

Fra at have den ikoniske danske peberkværn Peberfuglen som sit eneste produkt på hylden i 2015 har Spring Copenhagen nu over 70 produkter i sin portefølje af indretningsdesign og accessories til køkkenet, stuen og børneværelset.