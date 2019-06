Send til din ven. X Artiklen: Roskilde-behandler med: Skrap kur mod hash-nedtur Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Roskilde-behandler med: Skrap kur mod hash-nedtur

- Når unge kommer ud i et hash-misbrug, hvor de skifter mentalitet og mister alt initiativ, er der brug for en skrap kur for at få dem i gang på ny.

Sådan forklarer Roskilde-behandleren Christopher Schmitz, der gennem en række år har fået gode resultater, så tre ud af fire i denne behandling kommer ud af misbruget og igen kan fungere ordentligt.

Den kognitive terapeut holder til hos Business House og Johnny Schäffer i Jernbanegade som et af de mange små lokale firmaer, der præger Roskildes erhvervsliv.

60 pct. af hans kunder er private, der selv henvender sig, mens de resterende henvises af kommuner eller behandlingssteder. De fleste kommer fra Roskilde-området, men der er også klienter fra andre dele af Sjælland og den øvrige del af landet.

- Jeg har mange forældre, der kommer med deres teenager, når andre tilbud er kikset, og de ikke ved, hvad de skal gøre, siger Christopher Schmitz.

Internationalt anerkendt

I 2013 udgav han bogen 'Forælder til hashryger' med gode råd til forældrene om, hvad de kan gøre for at hjælpe deres barn ud af misbruget.

Den er også oversat til engelsk og internationalt anerkendt, så Schmitz nu inviteres til konferencer i Nordamerika og andre steder.

- Her har de nu fået et ekstra problem, fordi hash er blevet legaliseret i Canada. Det håber jeg aldrig sker herhjemme, for så bliver problemet meget større, siger Schmitz.

Han advarer imod at tage for let på hashens virkninger på både kort og langt sigt.

- Når unge kommer ud i hash-misbrug, forandrer de sig helt. De mister koncentrationen, kan ikke huske og gider ikke rigtigt noget.

- Jo, yngre de er, desto større er risikoen for permante og alvorlige skader, fordi den menneskelige hjerne først er helt færdigudviklet omkring 25 års-alderen.

Stop og genoptræning

- Hash-misbrugerne mister evnen til at se og vurdere sin egen situation. Derfor er det også sværere for dem selv at komme ud af misbruget.

Sammen med sin makker i firmaet komphash satser Christopher Schmitz derfor både på et stop for hash-rygningen og en mental genoptræning.

- Mange har prøvet at stoppe selv, men uden denne genoptræning er det svært at klare, så der ikke bliver nogen tilbagefald.

- Resultaterne er jo gode, når vi kan få tre ud af fire i vores behandling til at stoppe. Det, som er endnu bedre, er, at behandlingen så stadig holder efter både 3 og 12 måneder, når vi også går ind og laver et tjek.

I løbet af et år kan han og makkeren nå at behandle op mod 30 patienter, hvoraf de fleste er unge.

Vågne forældre

Christopher Schmitz opfordrer forældre til at holde øje med en række symptomer, som er tegn på, at deres barn er på vej ind i et hash-misbrug.

- Hvis de pludselig stopper med deres skole og uddanelse eller ikke længere vil gå til fodbold eller andre aktiviteter i fritiden.

- Når de bytter om på nat og dag, så de ikke længere lever i en normal døgnrytme.

- Eller når de pludselig skifter venne- og omgangskreds, så de begynder at være sammen med nogle helt andre typer end før.

- Et andet typisk tegn på hash er mange skænderier. Små ting, der ikke betød noget før, udvikler sig pludselig til store problemer - uden at nogen rigtig ved hvorfor.

- Den slags kan der rettes op på, hvis man får fat på problemet i tide. Mange forældre mener selvfølgelig, at en ung også skal have sit eget liv uden for meget indblanding . Men man skal altså heller ikke 'give for lang snor', så den slags forandringer i opførslen bliver opdaget for sent.

- Noget af det tillokkende ved hash er det sociale fællesskab, som unge oplever ved at ryge sammen. Men pludselig har stoffet taget magten fra dem, og så er det ikke spor hyggeligt mere - hverken for dem selv eller deres familier, forklarer Christopher Schmitz.

