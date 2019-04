Roskilde Badet lukker et halvt år

Uheldene og forsinkelserne i Roskilde Badet vil åbenbart ingen ende tager. Ikke nok med, at byggeriet af den nye svømmehal er mere end et år forsinket, nu bliver den gamle del nødt til at lukke ned et halvt år, fordi loftspladerne over 25 meterbassinet er løse.

Allerede i januar valgte man at lukke bassinet for at undersøge sagen nærmere, hvilket altså har resulteret, at man har fundet frem til, at det skal renoveres.

Både den nye og den gamle del af badet, regner man med, står klar til åbning i februar 2020, og ikke i slutningen af dette år, som der blev meldt ud i januar.

- Det er møg irriterende for alle vandhundene i kommunen, at loftet i den eksisterende svømmehal nu skal renoveres. Det kommer til at betyde en længere lukkeperiode, og det er super ærgerligt. Eneste trøst er, at vi kommer til at have en fantastisk svømmehal, når vi kommer ind i det nye år, siger formand for Kultur- og Idrætsudvalget, Claus Larsen.

Politikerne i Kultur- og idrætsudvalget bliver orienteret om sagen på onsdagens møde.