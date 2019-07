Den nye borgmester Tomas Breddam mener, at Claus B. Hansen fortsat har gode chancer for at gennemføre Røde Port-byggeriet. (Foto: Mie Neel) Foto: Mie Neel

Røde Port-byggeriet: Claus B. fører stadig

Selv om byrådet ikke har villet forlænge Claus B. Hansens option på at opføre det store Røde Port-projekt syd for stationen, så fører Roskilde-arkitekten fortsat i kapløbet om at komme til at realisere det store byggeri.

Sådan siger Roskildes nye borgmester Tomas Breddam i en vurdering af, hvor sagen nu står.

- Han har jo selv udarbejdet og ændret i hele projektet. Desuden har han en solid og velanset dansk pensionskasse i ryggen. Derfor tror jeg, han fortsat har meget gode chancer for at komme til at så for opførelsen, siger Tomas Breddam.

Tog til lufthavnen

Han overtager nu kommunens styrepind i denne sag, sammen med kommunaldirektør Henrik Kolind og Teknisk Forvaltning under ledelse af direktør Martin Holgaard.

- Nu skal vi finde den bedst mulige løsning for at komme videre, så vi får forenet et eventuelt S-tog til Roskilde med det nye byggeri, siger Tomas Breddam.

- For Roskilde er det i første omgang meget vigtigt, at vi på ny får et regionaltog, der kører direkte til lufthavnen i Kastrup. Det skal så på vejen holde ved den kommende Ny Ellebjerg Station, hvor man krydser den nye Metro Ring. Dermed får passagererne fra Roskilde langt bedre muligheder for at komme rundt i hele Københavns-området.

1000 nye job

Røde Port-byggeriet skal opføres på det tomme ranger-terræn syd for Roskilde station ved Køgevej og Ny Østergade.

Her skal opføres over 500 nye boliger, hvoraf en del bliver alménnyttige. Samtidig bliver her plads til en del butikker.

Desuden skal der være mange kontorlokaler, der vil være velegnet til firmaer, hvis ansatte dermed ikke længere behøver at tage turen ude fra Sjælland og hele vejen ind til København.

Endelig omfatter Røde Port-projektet et stort hotel i 14-15 etager, så der bliver langt flere sengepladser. Det vil være en stor hjælp til at fremme turismen i byen og giver samtidig Roskilde-hallerne gode muligheder for at huse store arrangementer med overnattende gæster.

Røde Port ventes at give Roskilde over 1.000 nye job, fordelt på kontorer, hotel og butikker.

