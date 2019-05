Røde Kors og Roskilde Kommune er gået sammen om nyt projekt der skal hjælpe unge hjemløse

Nicki er en af de 19 unge, som Roskilde Kommune ved, der mangler et fast sted at overnatte.

Har man lyst og mulighed for at gøre en forskel for et menneske i Roskilde, der mangler en stabil og rolig base? Så kan man åbne sit hjem for en ung mellem 18 og 29 år i en kortere periode. Initiativet hedder 'Hjem til Dig' og er et samarbejde mellem Roskilde Kommune og Røde Kors.

Nicki har de seneste tre år manglet et sted at bo. Selv om han har haft et sted, han kunne være, har det langt fra været optimalt. En ting er at sove på en kort sofa, hvor han må ligge med fødderne ud over kanten, men frygten for at være påtrængende er ifølge Nicki det værste. Faktisk er det især det sociale, han lægger vægt på, når han beskriver konsekvenserne ved at stå uden fast bolig:

- Den snaksaglighed, jeg normalt har i mødet med andre mennesker, har i perioder slet ikke været til stede overhovedet, fortæller Nicki.

- Jeg har ofte bakket ud af et selskab, fordi min selvtillid har været så ustabil.

Nicki er en af de 19 unge mellem 18 og 29 år, som Roskilde Kommune har opgjort, mangler et fast sted at bo.

Selvom et ophold hos en værtsfamilie eller værtsperson blot strækker sig over tre-seks måneder, er der et mere langsigtet formål med projektet. Det at få et midlertidigt hjem og en mulighed for at indgå i familiens fællesskab kan nemlig hjælpe den unge videre på mange områder.

- Erfaringen viser, at det midlertidige ophold giver de unge en periode med mere ro, hvor de bedre kan få hverdagen til at fungere med uddannelse eller job, forklarer borgmester Joy Mogensen.

- Det giver efterhånden overskud til at søge efter en mere permanent bolig, som er et af målene i initiativet.

Ud over opholdet hos værtsfamilien bliver den unge hjemløse også matchet med en frivillig ung-til-ung mentor fra Ungdommens Røde Kors. Mentoren kan for eksempel hjælpe den unge med at søge bolig, starte på uddannelse eller job og indgå i nye fællesskaber.

Inspiration fra England

Hjem til Dig-konceptet, der allerede er skudt i gang i Århus og København, stammer oprindeligt fra England, hvor tiltaget under Nightstop har haft succes:

- Roskilde kan noget på det frivillige område, ligesom vi har før set familier med overskud tage sig af andre i en periode og inkludere vedkommende i sin hverdag, siger Bent Jørgensen, formand for Beskæftigelses- og Socialudvalget.

- Derfor synes jeg, det er spændende at prøve modellen af og se, om der er familier eller enkeltpersoner, der har mod på at hjælpe nogle unge videre på den her måde.

FAKTA

Projektets målgruppe er unge, der ikke har en stabil base. Udover unge uden en bolig, kan det også være unge, der af forskellige årsager ikke kan bo hjemme mere. Derfor er der flere end 19 unge, der har brug for en værtsfamilie.

Familier eller enlige, der er interesserede i at blive værter for en ung, kan læse mere og tilmelde sig på www.rodekors.dk/bliv-frivillig/hjem-til-dig

Man skal være fyldt 30 år og kunne stille et ekstra værelse gratis til rådighed i en periode på 3-6 måneder. Man bliver kompenseret med kostpenge til den unge.

Hjem til dig-initiativet er et samarbejde mellem Røde Kors, Ungdommens Røde Kors og Hjem til Alle alliancen.

Projektet, som løber over tre år, er finansieret af Bikubenfonden, Oak Foundation Denmark og Røde Kors.