Rektors datter fik huen på

Det var en stolt Amtet-rektor med familie, som mandag eftermiddag kunne give deres ældste datter, Marie Søgaard Nevers, en flot studenterhue på, som hun selv havde strikket. Efter en veloverstået mundtlig AT-eksamen i fagene musik og historie, hvor Marie analyserede sangene fra tegnefilmen Bennys badekar, blev hun modtaget af familien med kram, roser og lykønskninger.

Det har været hyggeligt Men hvordan har det været for Marie at gå på det gymnasium, hvor hendes far, Henrik Nevers, er rektor?

- Det har været fedt at gå på Roskilde Gymnasium - og det har været hyggeligt, at han er rektor her. Og så har det været rart at mærke, at folk godt kan lide ham, fortæller Marie og fortsætter:

- Det var mest i 1.g, at folk spurgte mig, om jeg ikke var rektors datter.

Musikken går i arv Interessen for musik har Marie ikke fra fremmede.

- Jeg er påvirket af, at begge mine forældre er musikalske" fortæller hun og røber også, at fremtidsplanerne peger i samme retning som dem.

Efter et til to sabbatår, hvor hun blandt andet vil tage på en længere rejse, følger hun i forældrenes fodspor og søger ind på musikvidenskab på Københavns Universitet.

Som sin rektorfar spiller Marie klaver, og det har hun gjort i ni år.

- Jeg er meget glad for, at Marie også har taget musikken til sig, og er blevet en dygtig pianist og sanger. Musikken og klaveret har jo også betydet meget i mit liv og givet mig mange oplevelser. Det kræver jo en del øvning, som kan være svært at få til at gå op med en travl skolehverdag, men det har hun været god til at planlægge, siger Henrik Nevers.

I sine tre år på Amtet har datteren siddet bag pianoet i skolens musical, sunget til julekoncert i Domkirken og stået på scenen til skolens mange andre musikarrangementer. Efter skoletid har gymnasiets nabo, Roskilde Domkirke, stor glæde af hendes sopranstemme i både domkoret og pigekoret.

Familietradition på Amtet For præcis 28 år siden dimitterede hendes far fra Roskilde Amtsgymnasium, som gymnasiet hed førhen. Det er blevet en familietradition at gå på gymnasiet ved domkirkepladsen. Rektors søster, moster og onkel er også studenter derfra, og så har rektors mor og morfar gået i de samme bygninger, dengang de tilhørte Katedralskolen.

- Marie har selvfølgelig selv valgt gymnasium, og jeg synes at det var dejligt, at hun gerne ville gå her på skolen, hvor mange i vores familien også har gået i skole. Det giver da en særlig tilknytning, understreger Henrik Nevers.

Selvom gymnasiet ikke har præcis de samme linjer, som dengang hendes far var elev, så har de begge haft musik og matematik som de toneangivende fag.

- Dengang valgte man jo mellem matematisk eller sproglig linje, og jeg valgte matematisk, da jeg var god til det. Jeg spillede allerede dengang meget klaver, og valgte derfor at have musik på A-niveau og havde ligesom Marie faget i alle tre år. Jeg lærte meget og havde en virkelig god gymnasietid, siger rektoren.

Ligesom sin far har Marie haft en god tid på Amtet.

- Det har være dejligt at gå i 3.w - vi er ret nørdede og gode til at lave sociale arrangementer, fortæller hun.

Mon ikke det sociale kommer i højsædet, når Marie sammen med klassekammeraterne skal køre rundt til forældrene i studentervogn og feste til de mange studentergilder. Og så venter der en helt særlig familiebegivenhed sidst på ugen, når hendes far skal overrække eksamensbeviset til hende til dimissionen.