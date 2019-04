Se billedserie Byudvikler Hans-Bo Hyldig var stolt af det nye byggeri med lejeboliger ved Sdr. Ringvej. Foto: Kenn Thomsen

Rejsegilde ved Sdr. Ringvej: Fremtidstro på Roskilde

Troen på Roskildes fremtidige udvikling blev gentaget op til flere gange igen, da der var rejsegilde på byggeriet af 121 nye lejligheder ved Sdr. Ringvej.

Som kordinator på hele projektet står FB-gruppen og selskabets hovedaktionær Hans-Bo Hyldig fra Svogerslev, der også skal opføre det kommende stadion ved Rådmandshaven.

Byggeriet ved siden af Retten i Roskilde er hans hidtil største i Roskilde, hvor han tidligere bla. har bygget boliger i Himmelev.

De nye boliger opføres på en grund, der oprindelig var reserveret til en ny politistation, indtil daværende politimester Uffe Kornerup i stedet fik flyttet denne til i Skovbogade, hvor et gammelt garveri blev revet ned.

Hans-Bo Hyldig, der også spiller en stor rolle i mange andre lokale initiativer, var stolt over at få mulighed for at opføre disse boliger i sin hjemby. Det er de første private lejeboliger i højhuse, der er opført gennem mange år i Roskilde.

Rom til håndværkerne

De 121 lejligheder i højhuse med elevatorer opføres af pensionskassen Sampension, der står for arbejdsmarkedspensionen til en række faggrupper som HK og postfolk. Disse vil også få fortrinsret til at rykke ind i de nye lejligheder.

Fra Sampension talte Martin Rauhe, der forklarede, at byggeriet var en langsitet investering.

- Vi tror på en positiv udvikling i Roskilde, fordi det er en by, som mange gerne vil flytte til. Derfor har vi ikke været bange for at sætte penge i det her projekt.

Til alle håndværkerne ved byggeriet medbragte Martin Rauhe som en anerkendelse af den store indsats, hvor tidsplanen er blevet fuldstændig overholdt, en gave i form af en flaske rom, som de kunne hente efter rejsegildet. Det gav eftermiddagens største klapsalver.

Ser godt ud

Fra Roskilde kommune talte formanden for Plan- og Miljøudvalget Tomas Breddam (S).

- Vi er glade for at få den slags kvalitetsboliger til byen. Da jeg kom cyklende herud, så jeg de nye lejligheder ligge mellem retsbygningen og på den anden side af vejen Roskilde Andels gamle silo, hvor der nu også er boliger. Så må man konstatere, at dette byggeri passer fint ind.

- Man kan også se, at der er gjort en indsats for, at det skal blive præget af kvalitet med beklædningen af mursten udvendigt på elementerne.

- Et rejsegilde betyder, at et byggeri er godt i gang, og den slags er værd at fejre. Da min familie flyttede ind i Trekroner for nogle år siden, sørgede vi også for et rejsegilde til håndværkerne ved vores rækkeshus, og det blev altså først færdigt af dem alle. Den slags er vel værd at huske på, konkluderede Tomas Breddam.

Pølser og pattegris

Efter talerne var der fadøl med pattegris, lammesteg, oksekød og pølser, så deltagerne fik lidt for enhver smag, og det gled da også ned i pæne mængder.

